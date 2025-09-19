Theo thông tin từ Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội) hiện có nhiều phương pháp điều trị sỏi thận xếp theo mức độ từ nhẹ đến nặng. Nếu sỏi nhỏ và chưa gây ứ nước thận nhiều, giãn cơ, giảm đau... bác sĩ chỉ định nội khoa.

Đối với phương pháp tán sỏi hiện nay có 3 cách:

Tán ngoài cơ thể: Tán sỏi từ bên ngoài, sỏi vụn tự đào thải ra, sỏi trôi ra có thể gây cơn đau, không tán sỏi to trên 2cm, không cho phép tán nhiều lần.

Tán nội soi ngược dòng: Ống soi đi ngược theo đường tự nhiên đường tiết niệu, tới vị trí sỏi, tán sỏi và lấy được sỏi ra ngay, ưu thế cho sỏi tiết niệu nằm đoạn thấp, đối với sỏi nằm trên cao thì tỷ lệ sạch sỏi thấp.

Tán sỏi đường hầm nhỏ qua da: Tạo 1 đường hầm 6mm xuyên qua da vào trong thận, tán sỏi và lấy được sỏi ra ngay, có thể tán được sỏi thận to.

Với trường hợp không thể tán sỏi, bác sĩ sẽ chỉ định mổ nội soi hoặc mổ mở. Nội soi là chọc 3 lỗ vào trong cơ thể, bộc lộ thận, mở niệu quản hoặc bể thận, lấy cả viên sỏi ra, sau đó khâu lại. Mổ mở là giải pháp cuối cùng, tỷ lệ phải mổ mở của Khoa Ngoại Tiết niệu hiện chỉ khoảng 0,2%.

Bác sĩ sẽ tư vấn và chỉ định chọn phương pháp điều trị nào mang lại hiệu quả tốt nhất cho từng người bệnh dựa vào các yếu tố như vị trí sỏi, kích thước sỏi, ảnh hưởng tới thận ra và các bệnh đi kèm.

Sỏi thận được tạo ra do sự phối hợp của nhiều nguyên nhân như: Uống ít nước, ăn uống nhiều canxi, rối loạn chuyển hóa, dị dạng đường tiết niệu, di truyền... Bệnh thường có triệu chứng đau hố thắt lưng. Ngoài ra, người bệnh có thể đái ra máu, đái buốt, đái rắt.

Để phòng và chữa bệnh sỏi thận bảo vệ sức khỏe, các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên uống nhiều nước (trên 2 lít/ngày), việc uống nước còn tránh nguy cơ tái phát nếu người bệnh từng điều trị sỏi thận. Các loại nước cam, nước chanh… rất tốt cho thận.

Bạn nên hạn chế ăn nhiều thịt động vật, có thể thay thịt bằng cá; ăn nhiều rau xanh. Thường xuyên thăm khám và kiểm tra định kì sức khỏe để phát hiện sớm bệnh và có cách điều trị sớm, nhanh chóng, dứt điểm.

Những người từng bị bệnh sỏi thận cần lưu ý đến việc phòng bệnh tái phát để tránh nguy cơ bị suy thận. Khi mắc bệnh sỏi thận, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị mà phải đến cơ sở y tế chuyên khoa để khám, tư vấn và có hướng điều trị phù hợp.