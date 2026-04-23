Mô hình học và làm dựa trên đồ án thực tế, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp

Nhiều năm gần đây, nhu cầu tuyển dụng dịch chuyển mạnh sang các lĩnh vực như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, marketing số, thiết kế sáng tạo, bán dẫn và công nghệ ô tô thông minh. Trong khi đó, không ít ngành học truyền thống đang dần bão hòa, khiến áp lực chọn đúng ngành ngay từ đầu trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Thực tế cho thấy, nhiều sinh viên chỉ sau 2–3 năm học mới nhận ra ngành mình chọn không phù hợp với năng lực hoặc định hướng nghề nghiệp. Việc chuyển ngành, học lại hoặc bắt đầu lại từ đầu không chỉ khiến người học mất thêm thời gian và chi phí, mà còn ảnh hưởng tới tâm lý cũng như cơ hội phát triển sau này.

Một lựa chọn ngành học phù hợp cần đồng thời đáp ứng hai yếu tố như bám sát nhu cầu thị trường lao động và phù hợp với năng lực, sở thích của người học. Trong đó, nhóm ngành công nghệ và sáng tạo đang được xem là hướng đi giàu tiềm năng khi vừa có nhu cầu nhân lực cao, vừa mở ra cơ hội phát triển lâu dài.

Các lớp học tập trung vào trải nghiệm, giúp người học sớm định hình năng lực và lựa chọn đúng ngành nghề

Nắm bắt xu hướng này, Viện đào tạo quốc tế FPT triển khai các chương trình đào tạo tập trung vào 6 nhóm ngành mũi nhọn, hướng đến khả năng làm việc thực tế ngay sau khi tốt nghiệp.

Ở lĩnh vực công nghệ thông tin, chương trình Lập trình viên quốc tế tại FPT Aptech được tích hợp các nội dung về AI và công nghệ mới, giúp sinh viên xây dựng nền tảng lập trình vững chắc, đồng thời sớm làm quen với các công cụ đang được doanh nghiệp ứng dụng.

Trong lĩnh vực marketing, FPT Skillking phát triển chương trình Marketing số ứng dụng AI, tập trung vào chiến lược, dữ liệu và hiệu suất - những năng lực cốt lõi trong môi trường truyền thông hiện đại. Ở khối sáng tạo, FPT Arena Multimedia đào tạo thiết kế mỹ thuật đa phương tiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nội dung số, truyền thông thương hiệu và trải nghiệm người dùng.

Sinh viên tiếp cận bài tập dự án và công nghệ mới ngay từ sớm tại Viện đào tạo quốc tế FPT

Đáng chú ý, FPT Jetking mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ lõi như AI Agent và thiết kế vi mạch bán dẫn - những ngành đang được đầu tư mạnh tại Việt Nam và trên thế giới, với nhu cầu nhân lực dự báo tăng nhanh trong những năm tới. Song song đó, FPT Cranes tập trung vào phát triển phần mềm ô tô thông minh, lĩnh vực đang tăng trưởng cùng xu hướng xe điện, xe tự hành và tự động hóa trong công nghiệp.

Điểm chung của các chương trình là định hướng đào tạo thực tiễn, chú trọng dự án và trải nghiệm môi trường làm việc mô phỏng doanh nghiệp. Cách tiếp cận này giúp sinh viên không chỉ tiếp thu kiến thức chuyên môn mà còn sớm hình thành tư duy nghề nghiệp, kỹ năng làm việc và khả năng thích ứng với yêu cầu thực tế.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, việc chọn đúng ngành ngay từ đầu không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn tạo lợi thế đáng kể trên hành trình phát triển sự nghiệp. Nhằm đồng hành cùng học sinh trong mùa tuyển sinh 2026, Viện đào tạo quốc tế FPT triển khai quỹ học bổng và ưu đãi nhập học với nhiều mức hỗ trợ tài chính cho 6 ngành đào tạo.

Học sinh có cơ hội tiếp cận quỹ học bổng và ưu đãi với giá trị hỗ trợ lên tới 14 triệu đồng

Cụ thể, học bổng Tài năng Platinum có giá trị từ 8 - 14 triệu đồng tại Hà Nội cho 6 chuyên ngành và 7 - 10 triệu đồng tại Đà Nẵng cho 3 chuyên ngành. Học bổng Tài năng Gold có mức 6 - 10 triệu đồng tại Hà Nội và 5 - 9 triệu đồng tại Đà Nẵng cho 3 chuyên ngành. Ở mức Silver, học sinh có cơ hội nhận 3 - 4 triệu đồng tại Hà Nội cho 6 chuyên ngành và 2 - 3 triệu đồng tại Đà Nẵng cho 3 chuyên ngành.

Bên cạnh đó, chương trình còn có ưu đãi nhập học sớm. Với nhóm ưu đãi theo chuyên ngành, mức hỗ trợ lên tới 8 - 13 triệu đồng tại Hà Nội và 6 - 9 triệu đồng tại Đà Nẵng cho 3 chuyên ngành. Với nhóm ưu đãi cho 6 chuyên ngành, mức hỗ trợ từ 5 - 7 triệu đồng tại Hà Nội và 3 - 6 triệu đồng tại Đà Nẵng.

Trong một thế giới mà công nghệ thay đổi từng ngày, chọn ngành học không còn là quyết định cảm tính. Đó là lựa chọn chiến lược cho tương lai, để người trẻ không phải đánh đổi 4 năm tuổi trẻ cho một lần bắt đầu lại.

(Nguồn: Viện đào tạo quốc tế FPT)