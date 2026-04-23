Hôm 21/4, SpaceX của tỷ phú Elon Musk thông báo đã đạt được thỏa thuận với Cursor, trao cho họ quyền mua lại startup lập trình AI với giá 60 tỷ USD, hoặc trả 10 tỷ USD cho các dự án của Cursor nếu thương vụ không diễn ra.

Thỏa thuận này cho phép SpaceX tham gia cuộc đua lập trình bằng AI. Công ty của Musk hiện đang cạnh tranh với Claude Code của Anthropic, Codex của OpenAI và các startup vibe-coding như Lovable, Emergent và Bolt.

Trong một tuyên bố, đại diện SpaceX bày tỏ kỳ vọng hai bên kết hợp sẽ giúp tạo ra các “mô hình hữu ích nhất thế giới”.

Đối với Cursor, thỏa thuận mang lại quyền truy cập vào nguồn tài nguyên điện toán khổng lồ của SpaceX, bao gồm Colossus, một siêu máy tính được vận hành bởi 200.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia.

Khởi nguồn từ sự thất vọng với Copilot

Cursor, trình soạn thảo lập trình AI do công ty mẹ Anysphere phát triển, được thành lập bởi bốn sinh viên học cùng lớp tại Viện Công nghệ Massachusetts: Michael Truell, Sualeh Asif, Arvid Lunnemark và Aman Sanger.

Từ trái qua, 4 nhà sáng lập Cursor: Aman Sanger, Arvid Lunnemark, Sualeh Asif, Michael Truell. Ảnh: Anysphere

Những thanh niên ở độ tuổi 20 này đặt mục tiêu biến việc lập trình bớt đi cảm giác chỉnh sửa thủ công và giống một quá trình cộng tác với AI hơn.

Trên podcast của Lex Friedman vào năm 2024, các nhà sáng lập cho biết không muốn tạo ra một sản phẩm giống VS Code hay Copilot của Microsoft, vốn chỉ là một cửa sổ trò chuyện được gắn thêm vào công cụ chỉnh sửa có sẵn.

Công ty non trẻ đã huy động vòng tiền hạt giống vào năm 2022 và vòng hạt giống trị giá 8 triệu USD do Quỹ Khởi nghiệp của OpenAI dẫn dắt vào năm 2023. Năm 2024, startup chốt vòng gọi vốn Series A trị giá 60 triệu USD với mức định giá 400 triệu USD.

Vào tháng 11/2025, Cursor công bố vòng gọi vốn Series D trị giá 2,3 tỷ USD với các nhà đầu tư hiện tại gồm Accel, Thrive và A16z, cùng sự tham gia mới của Coatue, Nvidia và Google. Vòng gọi vốn này định giá startup ở mức 29,3 tỷ USD.

Cursor hiện có văn phòng tại San Francisco và New York với khoảng 400 nhân viên. Các giám đốc cho biết họ đã thực hiện những "chiêu trò tuyển dụng điên rồ" để chiêu mộ những nhân tài xuất sắc nhất, đặc biệt là 10 nhân viên đầu tiên.

Phục vụ hàng loạt 'ông lớn'

Khách hàng của công ty hội tụ những tên tuổi lớn trong làng công nghệ: Stripe, Coinbase, Discord, Salesforce, Neuralink và Nvidia.

CEO Jensen Huang của Nvidia là một người đặc biệt ủng hộ Cursor. Trong một bài phát biểu vào tháng 10 năm ngoái, ông Huang khẳng định 100% kỹ sư phần mềm và nhà thiết kế chip của Nvidia đều sử dụng Cursor.

Chiếc áo da in logo Cursor được CEO Nvidia Jensen Huang mặc tại hội nghị. Ảnh: Bloomberg

Tại một hội nghị tháng trước, CEO Nvidia gián tiếp quảng cáo Cursor khi mặc một chiếc áo khoác da có in logo khổng lồ ở phía sau.

Tuy nhiên, mọi thứ không hoàn toàn suôn sẻ. Sau khi Anthropic phát hành mô hình mới nhất, Opus 4.6, vào tháng 2, các nhà sáng lập và nhà phát triển đã chia sẻ trên mạng xã hội X rằng họ đang từ bỏ Cursor để chuyển sang Claude Code của Anthropic.

Đầu tháng 3, Chamath Palihapitiya, một nhà đầu tư mạo hiểm và là người sáng lập vườn ươm phần mềm 8090, nhận xét Cursor quá đắt so với Claude Code dù chất lượng tương đương. Trong một podcast phát hành vào cuối tháng 2, đồng sáng lập Insight Partners, Jerry Murdock nhận định Cursor đang tụt hậu so với các đối thủ.

Các đợt phát hành mô hình gần đây của Anthropic được nhiều người xem là hồi chuông cảnh tỉnh đối với Cursor, thúc đẩy họ mở rộng tính năng. Đầu tháng này, startup ra mắt Cursor 3, một sản phẩm cho phép người dùng tạo ra các tác nhân lập trình AI để thay họ hoàn thành các tác vụ.

Về phía SpaceX, năm 2026 là năm khá bận rộn với công ty này. Hồi tháng 2, họ thâu tóm startup xAI của Musk. Đầu tháng 4, họ bí mật nộp hồ sơ IPO, tạo tiền đề cho màn ra mắt tiềm năng trên thị trường đại chúng vào cuối năm nay.

(Theo Insider)