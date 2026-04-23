Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tổ chức trao giải độc đắc Jackpot ở sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số 1.497 cho anh H.Q.

Qua kiểm tra hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng giải Jackpot ở sản phẩm Mega 6/45, kỳ quay số 1.497 thuộc về anh H.Q - thuê bao Viettel. Tấm vé được mua qua kênh phân phối trên điện thoại của Vietlott (ứng dụng Vietlott SMS).

Giá trị giải Jackpot Mega 6/45 kỳ quay 1.497 là 15.123.590.000 đồng (hơn 15 tỷ đồng, chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

Anh H.Q hiện sống tại Nghệ An và là lao động tự do. Anh cho biết đã tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott trong thời gian dài và coi việc mua vé như một hình thức giải trí quen thuộc.

Anh H.Q nhận giải Jackpot ở sản phẩm Mega 6/45 với giá trị hơn 15 tỷ đồng.

Anh thường tham gia đa dạng các sản phẩm như Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D/3D+/3D Pro. Đặc biệt, anh yêu thích Lotto 5/35 do cơ chế chia giải hấp dẫn. Trước đó, anh cũng từng trúng thưởng khoảng 5 triệu đồng từ Lotto 5/35 trong một kỳ chia giải.

Theo chia sẻ, mỗi khi giá trị Jackpot tăng cao, anh thường mua vé ở mức tối đa theo hạn mức trên ứng dụng.

Anh H.Q cho hay, khi lựa chọn số, anh thường tham khảo yếu tố phong thủy để chọn các con số may mắn trong ngày và theo dõi kết quả của các kỳ quay trước. Đây cũng là thói quen anh duy trì trong quá trình tham gia dự thưởng.

Ở kỳ quay số mở thưởng lần này, anh cho biết vừa tìm hiểu và bắt đầu áp dụng cách chơi “bao số”. Cụ thể, anh đã mua một vé bao 9, một vé bao 7 cùng một số vé cơ bản với các con số phong thủy của anh.

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, anh H.Q cho biết sau khi tan làm về nhà, anh mở điện thoại kiểm tra kết quả và thấy có thông báo trúng thưởng. Ban đầu, anh nghĩ mình chỉ trúng giải nhỏ (trúng 5 số) nên vẫn sinh hoạt bình thường.

Chỉ đến khi kiểm tra lại kỹ hơn, anh mới nhận ra mình chính là chủ nhân của giải độc đắc Jackpot và không khỏi bất ngờ.

Sau khi nhận thưởng, anh H.Q cho biết sẽ lên kế hoạch thực hiện các hoạt động thiện nguyện tại địa phương, đồng thời cân nhắc sử dụng phần tiền còn lại để đầu tư phát triển công việc trong thời gian tới.

Anh đã trích 300 triệu đồng để ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh H.Q có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng (10% phần giá trị trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng) tại tỉnh Nghệ An - nơi đăng ký tham gia dự thưởng và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.