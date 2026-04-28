Cấp 2 là thời điểm vàng để bứt phá năng lực ngôn ngữ

Bắt đầu học IELTS ngay từ cấp 2 không đơn thuần là chạy theo phong trào, mà là một sự chuẩn bị kỹ càng, mang lại những giá trị thực tế trong bối cảnh giáo dục hiện nay.

Lợi thế đầu tiên và rõ ràng nhất chính là "tấm vé thông hành" trong kỳ thi chuyển cấp. Nhiều trường chuyên, THPT danh tiếng hiện nay đã áp dụng quy chế tuyển thẳng hoặc cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có chứng chỉ IELTS chỉ từ 4.0 - 4.5. Sở hữu tấm chứng chỉ này càng sớm, càng giúp học sinh giảm bớt áp lực thi cử và tự tin nắm giữ suất vào các ngôi trường mơ ước.

Bên cạnh đó, việc làm quen với bài thi 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết từ cấp 2 cũng giúp học sinh phá vỡ rào cản ngôn ngữ. Thay vì học vẹt, con được thực hành tiếng Anh trong môi trường học thuật, từ đó bứt phá điểm số trên lớp một cách tự nhiên. Khi nền tảng đã vững, tiếng Anh không còn là môn học áp lực mà trở thành lợi thế để con tự tin chinh phục các kỳ thi Học sinh giỏi hay hiện thực hóa ước mơ du học.

Quan trọng hơn, IELTS còn là cánh cửa mở ra tư duy học thuật quốc tế. Thông qua việc luyện tập thường xuyên, học sinh được rèn luyện khả năng phản biện, kỹ năng phân tích dữ liệu và mở rộng vốn hiểu biết về các vấn đề xã hội toàn cầu. Đây chính là những kỹ năng cốt lõi giúp các con không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn vượt trội về tư duy so với bạn bè cùng trang lứa.

Trăn trở phía sau tấm bằng sớm: Học IELTS từ cấp 2 có quá tải?

Đằng sau sức hút của tấm bằng quốc tế là nỗi băn khoăn thực tế của không ít phụ huynh: “Liệu con có quá tải không khi tiếng Anh trên lớp vẫn còn đang đuối?”. Thực tế, bước vào cấp 2, học sinh phải đối mặt với một khối lượng khổng lồ kiến thức, trong khi phương pháp học ở bậc tiểu học không còn phù hợp, khiến nhiều bạn nhỏ rơi vào cảnh học trước quên sau, lâu dần dẫn đến tâm lý sợ hãi và mất gốc.

Nhiều cha mẹ lo lắng việc nhồi nhét thêm IELTS lúc này sẽ là "giọt nước tràn ly". Tuy nhiên, câu trả lời không nằm ở việc học sớm hay muộn, mà ở cách chúng ta tiếp cận và lựa chọn phương pháp học phù hợp cho con.

Ông Lưu Anh Đức - Giám đốc IELTS Mentor khẳng định: “IELTS không chỉ là một tấm bằng, mà là một hành trình xây dựng năng lực ngôn ngữ nền tảng thực thụ, có thể đồng hành xuyên suốt hành trình học tập và phát triển của học sinh”.

Đánh giá về xu hướng này dưới góc độ chuyên môn, chị Trần Thị Ngoan - Trưởng bộ phận R&D tại IELTS Mentor chia sẻ: “Việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh khối cấp 2 cũng đang được Nhà nước và ngành Giáo dục đặc biệt chú trọng thông qua nhiều chương trình và chính sách đổi mới trong giảng dạy ngoại ngữ. Có thể thấy, việc học tiếng Anh sớm không chỉ giúp các con tự tin hơn trong học tập, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho những cơ hội trong tương lai”.

Chị Trần Thị Ngoan - Trưởng bộ phận R&D tại IELTS Mentor

Ra mắt tiếng Anh toàn diện Mentor English Mastery cho học sinh cấp 2

Thấu hiểu những trăn trở đó, IELTS Mentor đã cho ra mắt thành công chương trình học dành riêng cho đối tượng học sinh cấp 2 - Mentor English Mastery.

Không chỉ dừng lại ở một lớp học thêm thông thường, Mentor English Mastery được định vị là hệ sinh thái học tập toàn diện, đóng vai trò như một chiếc cầu nối giúp học sinh tháo gỡ bài toán mất gốc và xây dựng năng lực tiền IELTS vững chắc.

Workshop “Chìa khóa kép: Bứt phá điểm tiếng Anh nhờ Ielts” tổ chức bởi IELTS Mentor

Điểm sáng của Mentor English Mastery nằm ở triết lý học đủ để hiểu sâu thông qua khung chương trình tinh gọn. Thay vì học dàn trải, học sinh được tập trung vào các kiến thức trọng điểm sát bài thi thực tế và cập nhật liên tục theo Chương trình mới năm học 2026-2027. Điều này không chỉ giúp các em bứt phá điểm số trên lớp mà còn giảm tải áp lực nhồi nhét kiến thức không cần thiết.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa phương pháp L.I.B độc quyền và nền tảng công nghệ hiện đại đã tạo nên một trải nghiệm học tập trọn vẹn. Nếu như phương pháp L.I.B giúp con ghi nhớ tự nhiên qua cảm xúc và trải nghiệm để phá bỏ rào cản sợ học, thì hệ thống ứng dụng chuyên biệt dành cho học sinh và phụ huynh lại đảm bảo sự kết nối không ngắt quãng. Qua đó, ba mẹ có thể sát sao từng cột mốc tiến bộ của con, tạo nên sự yên tâm tuyệt đối khi gửi gắm tương lai tại IELTS Mentor.

Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới từ ngày 15/4 - 30/4, IELTS Mentor triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho các học viên ghi danh sớm. Đây là cơ hội để các em học sinh sở hữu quỹ học bổng lên tới 50% cùng nhiều quà tặng công nghệ giá trị, sẵn sàng bứt phá và tạo lợi thế cạnh tranh ngay từ bậc trung học cơ sở.

