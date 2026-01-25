Với mong muốn thi lấy chứng chỉ TOEFL iBT để quy đổi điểm tiếng Anh trong kỳ thi đại học năm 2026, Trần Khánh Ly, học sinh lớp 12 Trường THPT Thạch Thất (Hà Nội), quyết định đăng ký thi TOEFL iBT đợt đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 24/1.

Khánh Ly đánh giá phiên bản cập nhật của bài thi này “có nhiều bất ngờ” do cấu trúc đã thay đổi. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này giúp việc đo lường năng lực học thuật toàn diện và chính xác hơn, qua đó khai thác tốt tiềm năng của thí sinh và phản ánh đúng trình độ.

“Trong các phần thi, em thấy Nghe và Nói là những phần khá thực tế. Đây cũng là những kỹ năng quan trọng để giao tiếp, mở rộng các cơ hội nghề nghiệp trong tương lai”, Ly nói.

Thí sinh dự thi TOEFL iBT. Ảnh: IIG

Bà Lê Quỳnh Trang, chuyên gia đào tạo của IIG Việt Nam, đơn vị được ủy quyền tổ chức bài thi TOEFL, cho hay cấu trúc bài thi TOEFL iBT từ 21/1/2026 được điều chỉnh với nhiều điểm mới.

Theo đó, đề thi sẽ điều chỉnh bộ câu hỏi theo năng lực thực tế của thí sinh trong quá trình làm bài, áp dụng cho phần thi Đọc và Nghe. Như vậy, trong mỗi phần thi, thí sinh sẽ bắt đầu với Module 1 ở độ khó giống nhau, nhưng Module 2 của mỗi phần thi sẽ có mức độ khó/dễ khác nhau tùy theo khả năng trả lời. Việc này nhằm giúp bài thi đánh giá chính xác hơn năng lực tiếng Anh của thí sinh.

Ngoài ra, dạng câu hỏi trong các phần thi cũng gần hơn với môi trường giao tiếp thực tế như: Đọc thông báo trường học, viết email, thảo luận online, phỏng vấn mô phỏng… Điều này nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu sử dụng ngôn ngữ trong môi trường học thuật hiện đại.

Cũng theo bà Trang, kể từ tháng 1/2026, thay vì thang điểm 0-120, thí sinh sẽ được đánh giá trên thang điểm 1-6. Trong hai năm đầu chuyển tiếp, báo cáo điểm TOEFL iBT sẽ hiển thị song song cả hai thang điểm 1-6 và 0-120. Sau thời gian này, báo cáo điểm sẽ chỉ sử dụng thang điểm 1-6. Thang điểm này tương ứng với 6 bậc của khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR).

Cấu trúc bài thi TOEFL iBT từ 21/1/2026.

Với việc thay đổi cấu trúc của bài thi TOEFL iBT, bà Trang nhìn nhận xu hướng dạy tiếng Anh học thuật trong tương lai sẽ có sự thay đổi. Theo đó, việc dạy tiếng Anh học thuật không chỉ là nghe, đọc, viết, thuyết trình các nội dung học thuật mà sẽ bao gồm cả việc giao tiếp bằng lời nói, văn bản để “hòa hợp” một cách hiệu quả trong môi trường học thuật.

“Do đó, quá trình học tiếng Anh học thuật sẽ đòi hỏi đầu tư kỹ lưỡng hơn cho giai đoạn xây dựng nền tảng. Khi có nền tảng vững chắc, người học sẽ giữ được phong độ ổn định trong suốt quá trình học tập và làm việc sau này”, bà Trang chia sẻ.

TOEFL iBT là bài thi được thiết kế và phát triển bởi Viện Khảo thí Giáo dục Mỹ (ETS). Bài thi dành riêng cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ nhằm đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh một cách toàn diện ở 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết trong môi trường học thuật. Hiện lệ phí thi TOEFL iBT tại Việt Nam khoảng 4,8 triệu đồng. Kết quả được trả sau ba ngày thi.