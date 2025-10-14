Tờ Luzhong Morning News đưa tin, vụ tai nạn xảy ra hôm 2/10 tại một cửa tiệm bán đồ ăn sáng ở thành phố Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

Ảnh chụp màn hình

Theo đó, người chồng (42 tuổi) - chủ cửa hàng, đang kiểm tra thiết bị trong bếp thì bất ngờ bị điện giật. Dòng điện mạnh khiến toàn thân anh co cứng, không thể cử động hay thoát ra. Nghe chồng kêu cứu, người vợ - vốn đang ở quầy tiếp khách, vội lao đến.

Tuy nhiên, cô không hành động hấp tấp vì biết nếu chạm trực tiếp vào chồng, cô cũng sẽ bị điện giật. Lập tức, người vợ dùng một thùng dầu nhựa ném vào chồng, cố gắng giải thoát anh khỏi đường dây điện.

Nhưng do lực không đủ mạnh nên cô buộc phải đập thẳng thùng dầu vào đường dây và công tắc, ngắt toàn bộ nguồn điện, kéo chồng ra khỏi “bàn tay tử thần”.

Chia sẻ với truyền thông địa phương sau đó, người chồng cho biết: "Nếu vợ tôi chạy ra muộn hơn 10 giây thôi không biết mọi chuyện sẽ thế nào". Suốt 8 năm qua, cả hai đồng hành trong tiệm đồ ăn sáng của gia đình. Thật may khi sự việc xảy ra, người vợ cũng ở gần đó.

Ngay sau khi đoạn video ghi lại sự việc được đăng tải, cư dân mạng không khỏi rùng mình, đồng thời tán dương sự bình tĩnh và hành động quyết đoán của người vợ.

Nhiều người để lại bình luận: “Phản ứng của cô ấy còn nhanh hơn cả máy móc"; “Bản năng này chỉ có thể đến từ tình yêu sâu sắc”;...

Các chuyên gia an toàn khuyến cáo, khi thấy người khác bị điện giật, tuyệt đối không được chạm trực tiếp vào nạn nhân bằng tay trần, vì dòng điện có thể truyền sang người cứu.

Việc đầu tiên cần làm là ngắt nguồn điện ngay lập tức bằng cách tắt cầu dao, rút phích cắm hoặc dùng vật khô, không dẫn điện như gậy gỗ, nhựa để tách nạn nhân khỏi nguồn điện.

Sau khi đảm bảo an toàn, cần kiểm tra nhịp thở và tim mạch, nếu nạn nhân bất tỉnh, hãy gọi cấp cứu ngay và tiến hành hô hấp nhân tạo (CPR) nếu có thể.

Các bác sĩ nhấn mạnh, dù nạn nhân tỉnh lại, vẫn phải đưa đi bệnh viện kiểm tra vì dòng điện có thể gây tổn thương tim, cơ và nội tạng mà không biểu hiện ngay lập tức.