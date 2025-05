XEM CLIP:

Clip do bà Dương Ngô Thị Thùy Hương thu thập được và đã gửi bổ sung cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra vụ việc.

Trao đổi với PV VietNamNet vào ngày 6/5, bà Dương Ngô Thị Thùy Hương (SN 1979, trú xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, gần 2 năm sau khi chồng qua đời do bị xe tải tông, bà vẫn mòn mỏi "gõ cửa" các cơ quan chức năng để làm sáng tỏ sự việc.

Mới đây, bà thu thập được một đoạn clip ghi lại vụ tai nạn khiến chồng bà tử vong. Bà xem đây như là một chứng cứ mới nên gửi tới các cơ quan chức năng, mong muốn xem xét lại toàn diện vụ án.

Bà Hương mong cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc. Ảnh: Quang Hưng

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 10h30 ngày 21/7/2023, ông Kiều L. (SN 1980, thường trú huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) điều khiển ô tô tải BKS 60C-304.50 chở theo ông N.V.C. (phụ xe) lưu thông trên quốc lộ 56 theo hướng từ TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đi TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Khi đến Km29+800 tại giao lộ Hùng Vương - Trần Phú, thuộc khu phố Ngãi Giao (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức), xe ông L. bị đứt phanh, dẫn đến va chạm với xe máy BKS 72F1-035.99 do ông Tăng Hùng Minh (SN 1973, trú xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) điều khiển, đang dừng chờ đèn đỏ (cùng chiều phía trước). Hậu quả, ông Minh bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức nhưng tử vong sau đó.

Tại bản kết luận giám định số 295/KGĐL-PC09-PY ngày 20/8/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên nhân ông Minh tử vong do đa chấn thương ngực, bụng kín. Trong máu tử thi nạn nhân không tìm thấy Ethanol, ma túy.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức (đã giải thể từ 1/3/2025) nhận định, trước khi xảy ra tai nạn giao thông, ô tô tải BKS 60C-304.50 bị hư hỏng, mất hiệu lực phanh, nếu tài xế vẫn tiếp tục cho xe đi thẳng va chạm vào các phương tiện khác (4 ô tô, 2 xe máy đứng sát bên phải đang dừng chờ đèn đỏ) gây ra hậu quả chết người thì không phải chịu trách nhiệm hình sự, vì đây là sự kiện bất ngờ.

Tuy nhiên, việc tài xế biết xe tải chở quá trọng tải quy định (quá 4.585kg) là vi phạm nhưng vẫn điều khiển; việc xe tải chở quá tải trọng có ảnh hưởng đến các đặc tính kỹ thuật của xe, trong đó có hệ thống phanh cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc xử lý lách tránh (chuyển làn, chuyển hướng xe) không đúng quy định của tài xế khi xe gặp sự cố, dẫn đến hậu quả chết người là có lỗi của tài xế, vi phạm Điều 15, Luật Giao thông đường bộ.

Hành vi của tài xế nói trên đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Tăng Hùng Minh tử vong vào ngày 21/7/2023. Ảnh: Thái Bình

Ngày 13/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức đã có thư mời gửi VKSND và TAND cùng cấp họp liên ngành để đánh giá chứng cứ và thống nhất quan điểm giải quyết vụ việc trên.

Ngày 20/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức ra quyết định khởi tố vụ án số 158/QĐ-ĐTTH đối với vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; quyết định khởi tố bị can số 258/ QĐ-ĐTTH và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 188/LC- ĐTTH đối với Kiều L. về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Vì sao hủy bỏ quyết định khởi tố, không truy cứu trách nhiệm hình sự tài xế xe tải?

Đến ngày 8/12/2023, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có công văn về việc trả lời thỉnh thị cho VKSND huyện Châu Đức đối với vụ án trên.

Theo đó, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự với tài xế xe tải, với lý do: Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn do xe tải đang lưu thông mất hiệu lực phanh nên đánh lái cho rẽ phải vào cột điện trên vỉa hè, là xử lý tình huống do xe bị lỗi kỹ thuật nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người và xe đang dừng đèn đỏ.

Còn việc xe tải nổ lốp, mất lái dẫn đến đâm vào ông Tăng Hùng Minh đang dừng xe máy chờ đèn đỏ, khiến ông Minh tử vong là sự kiện bất ngờ.

Đến ngày 14/12/2023, VKSND huyện Châu Đức đã ra các quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức.

Ngày 18/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức tiếp tục mời làm việc với tài xế xe tải. Cùng với kết quả kiểm tra đánh giá thực tế tại hiện trường, cơ quan này nhận thấy: Lúc xe tải bị mất phanh (chở quá tải) cách xe máy của nạn nhân Tăng Hùng Minh khoảng 35 - 40m, tài xế đã chủ động đánh lái sang phải để tránh xe phía trước, leo lên vỉa hè.

Nhưng sau đó, tài xế lại đánh trả lái để cho xe đi thẳng, không tiếp tục đánh lái qua bên phải nữa mặc dù đủ thời gian và điều kiện mà chọn đi thẳng về phía trước, khi xe va vào cột biển quảng cáo bị nổ bánh trước bên phải nên tiếp tục chạy về phía trước tông vào xe máy của ông Tăng Hùng Minh gây tai nạn giao thông. Hành vi của tài xế Kiều L. nói trên không phải là sự kiện bất ngờ.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức vẫn bảo lưu quan điểm là hành vi của tài xế đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; xét thấy việc VKSND cùng cấp hủy bỏ các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức là không có căn cứ.

Ngày 26/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức có công văn gửi VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị về việc VKSND huyện Châu Đức hủy bỏ các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của CSĐT Công an huyện Châu Đức nói trên.

Tuy nhiên, sau đó VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trả lời việc VKSND huyện Châu Đức ra các quyết định hủy bỏ các quyết định của Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức là đúng chức năng và thẩm quyền theo quy định.

Đến ngày 31/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trên.

Bà Hương cho biết đã rất bức xúc sau khi nhận được thông báo quyết định không khởi tố vụ án, bởi căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ do Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức thu thập được cho thấy việc khi xe mất phanh tài xế xe tải không tiếp tục đánh lái sang trái để tránh mà bẻ lái tiếp tục cho xe đi thẳng là nguyên nhân chính gây tai nạn khiến chồng bà tử vong. Trong khi đó, chồng bà dừng đèn đỏ đúng làn đường quy định.

Không đồng tình với quyết định không khởi tố vụ án, ngày 29/1/2024, bà Hương làm đơn khiếu nại gửi VKSND huyện Châu Đức và được trả lời đã hết thời hạn khiếu nại, không có căn cứ pháp luật để thụ lý giải quyết.

Bà Hương tiếp tục làm đơn gửi VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, VKSND Tối cao và được phúc đáp đã chuyển đơn đến các cơ quan liên quan để giải quyết theo thẩm quyền.

Bà Hương cho hay, gần đây nhất vào tháng 8/2024, bà nhận được văn bản số 2407/VKSTC-C1(P1) của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao về việc chuyển đơn của bà đến Vụ 12 VKSND Tối cao để xử lý, giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, đến nay chưa nhận được phản hồi.

“Tôi chỉ mong rằng các cơ quan có thẩm quyền sớm vào cuộc phúc tra lại, giải quyết theo hướng xem xét lại toàn diện hồ sơ để làm sáng tỏ vụ án”, bà Hương bày tỏ.

Trao đổi với PV VietNamNet, ngày 7/5, một lãnh đạo Phòng 2, Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, vụ việc đến nay đã được giải quyết và cơ quan điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Trường hợp bà Hương phát hiện tình tiết mới liên quan vụ việc có thể cung cấp chứng cứ, thông tin tài liệu cho các cơ quan tố tụng để xem xét phúc tra lại khi đủ điều kiện.