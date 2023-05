Xuân An Nhà báo

Đến 22h hôm nay (30/5), lực lượng chức năng thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an TP Thuận An và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người thương vong.

Nhiều xe máy vỡ nát trước đầu xe tải - Ảnh: T.T

Vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư giao giữa đường Thuận An Hòa và đường Mỹ Phước – Tân Vạn (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) vào tối nay.

Theo thông tin ban đầu, xe tải biển số tỉnh Bình Dương lưu thông trên đường Thuận An Hòa theo hướng về ngã tư giao với đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Khi đến giao lộ, xe tải tông mạnh vào nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Sau va chạm, xe tải lùa nhiều xe máy dưới gầm rồi tông tiếp vào 1 xe container. Sự việc khiến 1 người đi xe máy tử vong tại chỗ, ít nhất 3 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: T.T

Tại hiện trường, có 4 xe máy bị vỡ nát trước đầu xe tải, nằm ngổn ngang giữa ngã tư. Đầu xe tải cũng bị hư hỏng nặng, kính chắn gió bị nứt.