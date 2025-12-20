Trước khi chuyện đau lòng này xảy ra, tôi vẫn đang tin mình có một gia đình hạnh phúc. Ngoài việc chồng mắc bệnh tiểu đường 3 năm nay, cuộc sống của tôi không mấy khi muộn phiền.

Chồng bệnh, tôi cố gắng hỗ trợ anh điều trị, kiêng khem. Dù vậy, phần vì công việc phần do tính anh lười vận động nên những lời khuyên của tôi không có tác dụng.

Mỗi lần tái khám, bác sĩ đều chê chồng tôi tăng cân, đường huyết không ổn định và khuyên anh nên chăm thể dục thể thao, ăn uống có kiểm soát. Thế nhưng mặc cho tôi càm ràm, nhắc nhở, anh vẫn chứng nào tật nấy.

Khuyên mãi không được, tôi đành thôi. Ngoài việc nhắc anh uống thuốc đầy đủ, chuẩn bị các bữa ăn ít tinh bột, đường cho chồng, tôi chấp nhận việc anh không tập thể dục mỗi ngày.

Ảnh minh họa: P.X

Lâu dần, tôi cũng quen với việc anh lười vận động, không bao giờ ra đường chạy bộ, cầm vợt đánh tenis hay đạp xe đạp cùng con…

Ấy thế mà 2 tuần trước, sau lần tái khám định kỳ, anh bỗng siêng năng tập thể dục thể thao một cách kỳ lạ. Anh chủ động dậy sớm ra công viên chạy bộ. Chiều anh đến phòng tập gym.

Trước khi đi ngủ, anh còn tập thêm những bài yoga theo hướng dẫn trên các trang mạng xã hội. Cuối tuần, anh bỏ luôn các cuộc hẹn và những thú vui quen thuộc để tập thể dục.

Hai tuần qua, trừ giờ làm việc, lúc nào tôi cũng thấy chồng mướt mồ hôi vì luyện tập. Tôi lấy làm khó hiểu nên hỏi anh. Anh khẳng định mình đang nỗ lực cải thiện sức khỏe.

Nghe vậy, tôi rất vui vì tin anh đã biết chú ý đến sức khỏe của mình. Nhưng sau một thời gian quan sát, tôi càng cảm thấy có điều gì đó không bình thường.

Tôi chưa từng thấy chồng tập thể dục một cách đầy quyết tâm như thế. Hơn nữa, trong lúc tập, anh thường xuyên chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội.

Càng suy nghĩ, tôi càng thấy lạ và quyết tâm tìm ra sự thật. Tuy vậy, tôi vẫn không có bất kỳ thông tin gì cho đến khi vô tình thấy anh kiểm tra bài vừa đăng trên mạng xã hội của mình.

Hôm ấy, trong lúc tập thể dục, anh chụp cảnh mình mướt mồ hôi rồi đăng tải lên trang Facebook cá nhân. Ít phút sau, anh vừa tập vừa mở điện thoại, bấm xem những tài khoản nào đã xem, thích bài đăng của mình.

Tôi để ý nhiều lần và nhận thấy tài khoản có tên "Thuocduocden" rất chăm chỉ tương tác vào ảnh của anh, không phải "like" thì cũng "thả tim" hoặc bình luận. Sau khi nhận được sự tương tác từ tài khoản này, anh vui vẻ, phấn chấn hẳn lên.

Thấy lạ, tôi tìm hiểu tài khoản "Thuocduocden" thì phát hiện đó là một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng. Sau nhiều nỗ lực, tôi cũng phát hiện ra sự thật ẩn giấu phía sau việc chồng cật lực tập thể dục, thể thao.

Hóa ra, chồng tôi đã ngoại tình cùng cô gái có biệt danh "Thuocduocden" cả năm nay mà tôi không hề hay biết. Anh tập thể dục vì bị tình trẻ phàn nàn mới chạm tuổi 40 mà sức khỏe đã rệu rã.

Lý do khiến chồng tôi hăng say tập thể dục không phải vì sức khỏe bản thân, gia đình mà là để làm hài lòng một người phụ nữ khác. Những giọt mồ hôi anh đổ xuống mỗi ngày, không phải vì muốn sống lâu hơn với vợ con mà vì sợ bị nhân tình trẻ chê bai, thất vọng.

Thế mà bấy lâu nay tôi tự ru ngủ mình, tin tưởng tuyệt đối ở anh, yêu thương, chăm sóc anh vô điều kiện. Tôi cứ nghĩ mình là người quan trọng nhất của anh. Thật đau đớn, bẽ bàng.

Giờ đây, tôi không chỉ đau đớn vì bị chồng phản bội, ngoại tình, mà còn thực sực nhục nhã, tổn thương khi biết mình không còn là lý do để anh cố gắng hay hy sinh bất cứ điều gì nữa.

Tôi thực sự muốn ly hôn, nhưng còn con cái và bố mẹ. Tôi phải làm sao đây?

Độc giả P.N.A.L.

