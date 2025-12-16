Theo tạp chí Shukan Bunshun (Nhật Bản), bà nội trợ Nemu Kusano kết hôn với chồng sau khi được bạn bè mai mối. Tin rằng chồng là người “nghiêm túc và nhút nhát”, Kusano đặt trọn niềm tin, cho rằng anh sẽ không bao giờ phản bội.

Sau khi kết hôn, con trai của họ chào đời nhưng không may mắc một căn bệnh cực kỳ hiếm, với chưa đến 30 ca được ghi nhận trên toàn thế giới. Do chồng thường xuyên làm việc muộn và vắng nhà, Kusano một mình gánh vác toàn bộ việc chăm sóc con.

Kusano đã chuyển câu chuyện cuộc đời của mình thành truyện tranh với sự giúp đỡ của một hoạ sĩ. Ảnh: bunshun.jp

Biến cố xảy ra khi cô phát hiện bao cao su và thuốc kích dục trong túi chồng, cùng với đó là những thông báo đáng ngờ từ một ứng dụng hẹn hò trên điện thoại của anh.

Khi bị chất vấn, người chồng cho rằng việc ngoại tình xuất phát từ áp lực công việc, còn không tỏ ra hối hận. “Tôi chỉ giải tỏa căng thẳng ở bên ngoài, không mang về nhà”, anh nói.

Trong cơn phẫn nộ, Kusano lần theo các ghi chép và tin nhắn trong điện thoại chồng, phát hiện tổng cộng 520 mối quan hệ ngoài luồng, từ gái gọi đến các diễn viên phim người lớn.

Dù ban đầu muốn trả thù, cô nhận ra hành động đó có thể gây tổn hại cho con trai. Kusano đưa chồng đi khám và anh được chẩn đoán nghiện tình dục, bắt đầu từ thời đi học.

Chia sẻ với Yoga Journal, cô nói rằng việc hiểu về chứng nghiện này giúp cô đối diện thực tế. Vì con, cô cố gắng giao tiếp với chồng, thậm chí cùng anh tham gia trị liệu.

Tuy nhiên sau đó, Kusano quyết định sống ly thân và một mình nuôi con.

Câu chuyện của cô truyền cảm hứng cho nhiều người phụ nữ, gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh: Shutterstock/IG@nemu_manga

Trong giai đoạn này (2022-2023), cô đã chuyển toàn bộ câu chuyện của mình thành truyện tranh với sự hỗ trợ của họa sĩ manga Piroyo Arai, tìm thấy sự chữa lành thông qua nghệ thuật.

Tháng 1/2025, truyện tranh do cô vẽ được in ấn và xuất bản, bán trên thị trường.

“Dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng không hối tiếc vì đã dốc hết sức để nuôi dạy đứa con đáng yêu của mình”, cô chia sẻ.

Câu chuyện nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Một người dùng mạng bình luận: “Trong nhiều gia đình truyền thống, phụ nữ thường im lặng trước sự phản bội của chồng. Kusano đã chọn chia sẻ nỗi đau và tiếp thêm sức mạnh cho người khác, điều đó thực sự khiến tôi xúc động”.

Một người khác viết: “Là một người vợ, chúng ta không nên gánh chịu lỗi lầm của chồng. Chúng ta xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn cho bản thân và con cái. Chăm sóc chính mình cũng quan trọng như chăm sóc gia đình".