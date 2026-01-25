Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist, Á hậu Chelsea Fernandez, Miss Cosmo Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh, Ngọc Châu, Xuân Hạnh, vợ chồng hoa hậu Khánh Vân vừa dự sự kiện đầu năm do Vũ Thu Phương tổ chức.

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist nổi bật trong thiết kế tông xanh pastel lấy cảm hứng từ áo yếm truyền thống Việt Nam, khéo léo khoe phần lưng trần và vòng eo thon gọn. Á hậu Chelsea Fernandez lựa chọn thiết kế gam đỏ rực rỡ, gợi nhắc hình ảnh áo tứ thân cách điệu với tinh thần lễ hội rõ nét. Ba nàng hậu Khánh Vân, Xuân Hạnh và Phương Linh cùng diện trang phục áo tứ thân Bắc Bộ với bảng màu rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn.

Các người đẹp dự sự kiện.

Mở màn chương trình là tiết mục vũ điệu kết đoàn lấy cảm hứng từ điệu xoè, truyền tải thông điệp về sự sum họp và sức mạnh cộng đồng. Hoa hậu Xuân Hạnh mang đến tiết mục Giai điệu Việt Nam mình vui tươi cùng dàn người đẹp.

Xuân Hạnh khoe với ca khúc “Giai điệu Việt Nam mình”.

Không gian được trang trí bằng hương lá mùi già, cành mận Tây Bắc, cành đào, lúa chín, bưởi Diễn, mang lại cảm giác ấm cúng của Tết Việt giữa nhịp sống đô thị hiện đại.

Mẹ của Vũ Thu Phương tiếp đón các hoa hậu trong sự kiện.

Bên cạnh ẩm thực, chương trình tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa dân gian như ông đồ cho chữ, gian hàng bánh chưng, xem xăm, bịt mắt đập niêu. Hoa hậu Khánh Vân được chồng hơn 17 tuổi là nhiếp ảnh gia Nguyễn Long cõng khi tham gia thử thách bịt mắt đập niêu. Miss Cosmo 2025 Yolina hào hứng tham gia trò chơi truyền thống thú vị này.

Khánh Vân và chồng chơi đập niêu:

Các tiết mục hát xẩm, nghệ thuật dân gian cũng được biểu diễn trong sự kiện. Đặc biệt, múa bài bông trở thành điểm nhấn khi tái hiện điệu múa cổ của Việt Nam xuất hiện gần một thiên niên kỷ. Điệu múa ra đời từ thời nhà Trần, mang ý nghĩa cầu chúc quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống thịnh vượng.

Vũ Thu Phương chia sẻ mong muốn được "kể lại câu chuyện văn hóa Việt bằng ngôn ngữ đương đại, để các giá trị truyền thống có thể chạm gần hơn, sống động hơn trong dịp Tết đến Xuân về".

Yolina Lindquist, Chelsea Fernandez va Nguyễn Hoàng Phương Linh quay trend TikTok:

Ảnh: NVCC, video: HM