Kevin Federline và Britney Spears. Ảnh: Shutterstock/WireImage

Ngày 4/3, Britney Spears bị bắt vì tình nghi lái xe trong tình trạng say rượu và sử dụng ma tuý tại Ventura, California. Nữ ca sĩ đã được thả 1 ngày sau đó.

Ngày 12/4, nữ ca sĩ sinh năm 1981 tình nguyện đăng ký vào một cơ sở cai nghiện. Phía Kevin Federline - chồng cũ của Britney Spears - thông qua luật sư đã ra thông cáo ủng hộ quyết định của nữ ca sĩ.

Ngày 13/4, Mark Vincent Kaplan - luật sư của Kevin Federline gửi thông báo tới trang TMZ, cho hay Federline rất quan tâm tới việc vợ cũ quyết tâm đi điều trị.

"Anh ấy vui vì cô ấy đang tìm kiếm sự giúp đỡ và quan trọng, đó là quyết định của cá nhân cô ấy chứ không phải do người khác áp đặt. Vấn đề mấu chốt là bất kể quá trình điều trị thế nào, cô ấy sẽ tuân thủ và hoàn thành. Kevin hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô ấy và mong Britney Spears sẽ không chống đối lại những người cố gắng hợp tác với mình", trích thông báo.

Britney Spears được mệnh danh là "công chúa nhạc pop". Ảnh WireImage

Ngay sau khi Britney Spears bị bắt, đại diện của cô cho biết nữ ca sĩ sẽ thực hiện các bước đúng đắn để tuân thủ pháp luật. Cô ấy sợ ngồi tù và mất vài tuần để nhận ra việc đi cai nghiện là giải pháp tốt nhất. Những người xung quanh "công chúa nhạc pop" luôn ở bên cạnh chăm sóc và giúp đỡ cô bởi lo lắng sau khi nữ ca sĩ bị bắt.

Cô được những người thân thiết khuyến khích đi điều trị và Britney Spears hiểu rằng đó sẽ là cách tốt nhất để bước tiếp.

Một nguồn tin thân cận của PEOPLE cho biết Britney Spears cảm thấy hối hận vì hành động lái xe trong tình trạng mất kiểm soát bởi điều đó có thể ảnh hưởng tới các con mình. "Cô ấy yêu chúng và không bao giờ muốn các con thất vọng về mình".

Britney Spears sinh năm 1981, là một trong những ngôi sao nhạc pop đình đám nhất thập niên 1990-2000. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, đời sống riêng của nữ ca sĩ vô cùng bất ổn. Nhiều năm liền cô bị bố đẻ quản thúc, kiểm soát từ chuyện tình cảm tới đời tư. Gần đây sự nghiệp của Britney Spears lao dốc. Cô cũng liên tục gây lo ngại khi thường xuyên chia sẻ những clip cho thấy tâm lý bất ổn trên trang cá nhân.

Kevin Federline và Britney Spears kết hôn năm 2004 và làm thủ tục ly dị năm 2006. Họ có 2 con trai là Sean Preston (20 tuổi) và Jayden James (19 tuổi).

