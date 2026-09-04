Bố mẹ chồng tôi từng là cán bộ nhà nước, lương hưu mỗi tháng tổng gần 20 triệu đồng. Ông bà sống trong căn nhà giữa trung tâm thành phố, lại có 2 phòng trọ cho thuê và một khoản tiết kiệm riêng nên cuộc sống khá thoải mái.

Bố mẹ tôi ở quê cũng có lương hưu, nhà cửa ổn định. Khi mới kết hôn, kinh tế của vợ chồng tôi không quá dư dả. Hàng tháng, sau khi trừ khoản trả góp mua nhà và sinh hoạt phí, mặc dù còn nhiều lo toan nhưng hai đứa vẫn thống nhất biếu bố mẹ mỗi bên 2 triệu đồng, coi như là tấm lòng.

Những năm sau đó, công việc của chồng ngày càng thuận lợi. Hiện anh đã là giám đốc điều hành một doanh nghiệp, thu nhập khoảng 200 triệu đồng/tháng. So với anh, đồng lương kế toán của tôi chẳng thấm vào đâu. Mặc dù vậy, tôi vẫn "tay hòm chìa khoá", là người quản lý quỹ chi tiêu của cả nhà.

Cuộc sống dần thay đổi rõ rệt theo hướng tích cực. Chúng tôi trả hết nợ, mua ô tô, cho hai con học ở trường tư. Hàng năm, cả nhà đi du lịch nước ngoài ít nhất 1 lần và không còn phải đắn đo quá nhiều trước những khoản chi tiêu thông thường.

Tuy vậy, khoản tiền biếu bố mẹ hai bên vẫn giữ nguyên ở mức 2 triệu đồng/tháng. Vào dịp lễ Tết, sinh nhật hoặc khi bố mẹ cần khám chữa bệnh, chúng tôi đều mua quà, đưa thêm tiền hay trực tiếp thanh toán các khoản cần thiết.

Vợ chồng tôi duy trì thói quen biếu bố mẹ hai bên 2 triệu đồng/tháng nhiều năm nay. Ảnh minh hoạ

Mâu thuẫn bắt đầu khi chị chồng biết thu nhập của em trai đã tăng cao. Trong dịp tụ họp gia đình kỳ nghỉ lễ vừa rồi, chị nửa đùa nửa thật nói vợ chồng tôi đi du lịch liên tục, mua sắm không tiếc tay nhưng tiền biếu bố mẹ nhiều năm vẫn không thay đổi. Không chỉ chị chồng mà những họ hàng thân thích cũng có lời ra tiếng vào, ngầm bảo chúng tôi bất hiếu.

Nghe những lời ấy, chồng đề nghị tăng tiền biếu bố mẹ lên 10 triệu đồng, bố mẹ tôi lên 5 triệu đồng mỗi tháng. Lý do anh đưa ra là phần lớn thu nhập hiện tại do mình kiếm được, bố mẹ đã vất vả nuôi anh trưởng thành nên khi có điều kiện, anh muốn ông bà được hưởng nhiều hơn.

Tôi không đồng ý bởi sau khi kết hôn, thu nhập của vợ hoặc chồng đều là tài sản chung. Chúng tôi còn các con vẫn đang ăn học, riêng tiền lo cho chúng đã gần 50 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, gia đình còn "nuôi" ô tô, trả lương giúp việc và duy trì quỹ dự phòng. Thu nhập 200 triệu đồng nghe rất lớn nhưng không có nghĩa chúng tôi có thể chi tiêu tùy ý mà không cần tính đến những mục tiêu dài hạn.

Tôi nói rõ, nếu bố mẹ gặp khó khăn, cần chữa bệnh hay sửa nhà, tôi sẵn sàng cùng chồng lo liệu. Nhưng ông bà đã có lương hưu, tiền cho thuê trọ và khoản tiết kiệm riêng nên không cần thiết phải cho thêm, chưa kể mức dành cho hai bên nội ngoại lại chênh lệch khiến tôi cảm thấy không được tôn trọng.

Chồng tôi tức giận, hỏi tại sao tôi có thể chi vài chục triệu đồng cho một chuyến du lịch, mua sắm quần áo hàng hiệu nhưng lại phản đối việc biếu thêm tiền cho bố mẹ anh. Anh cho rằng khi cuộc sống đã dư dả, con cái dành nhiều hơn cho bố mẹ là điều đương nhiên.

Mấy ngày nay, vợ chồng tôi vẫn chưa thể thống nhất quan điểm, không khí trong nhà cũng trở nên nặng nề. Tôi không phản đối chồng báo hiếu, nhưng quả thực tôi thấy tăng tiền cho bố mẹ là không cần thiết. Không lẽ tôi thật sự là người quá tính toán?

Bạn đọc Trần Giang