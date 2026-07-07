Tôi là con gái út trong nhà, bên trên có một chị đã lập gia đình. Nhà tôi ở ngoài Bắc, tôi hiện làm việc ở trong Nam.

Chị gái và anh rể tôi sống cùng bố mẹ. Nhà có 2 phòng ngủ, bố mẹ một phòng, vợ chồng anh chị cùng con cái ở một phòng. Mỗi khi tôi về quê thăm, bố sẽ ra nhà ngoài ngủ, nhường phòng đó cho mẹ con tôi.

Nhà 2 phòng nhưng mới chỉ có lắp một chiếc điều hòa trong phòng anh chị. Mỗi mùa nắng nóng, bố mẹ tôi phải làm đủ kiểu như lau giường, để chậu đá trước cái quạt… để phòng dịu hơn về đêm.

Mấy lần tôi gợi ý chị gái lắp cho mẹ chiếc điều hòa nhưng anh chị cứ lấy lý do kinh tế khó khăn để thoái thác. Chị gái tôi lúc nào cũng chống chế: “Bố mẹ già rồi, không thích nằm điều hòa”.

Tôi và chị gái mâu thuẫn vì chiếc điều hòa lắp trong phòng bố mẹ.

Năm ngoái, tôi phải mua cho bố mẹ chiếc quạt hơi nước để chống chọi với cái nóng mùa hè. Hè năm nay, tôi không về quê được nên gửi tiền về cho anh rể, nhờ anh gọi thợ lắp cho bố mẹ chiếc điều hòa hai chiều.

Anh vui vẻ nhận tiền và còn bảo: “Quý lắm mới giúp đấy nhé”. Tôi nghe mà lòng buồn thiu nhưng cũng im lặng cho qua.

Hôm lắp điều hòa, thiếu mất mấy trăm nghìn tiền công, anh rể nhắn tin bảo tôi chuyển nốt. Tôi ấm ức lắm nhưng vẫn lẳng lặng chuyển tiền và không phản hồi.

Mấy lần gọi điện về, thấy bố mẹ nằm trong phòng điều hòa mát mẻ, tôi cũng yên tâm. Tôi dặn dò, ngày nóng bố mẹ cứ bật điều hòa thoải mái, không được tiếc tiền điện. Bố mẹ gật gù đồng ý nhưng tôi biết, với tính cách của họ, chịu bật điều hòa đến nửa đêm đã là tốt lắm rồi.

Cách đây hơn 1 tuần, tôi xin nghỉ phép vài ngày về quê giỗ bà nội và thăm bố mẹ. Về đến nhà đã là gần trưa, tôi thấy cửa phòng anh chị mở toang nhưng cửa phòng bố mẹ đóng chặt. Chiếc điều hòa trong phòng đang chạy ù ù.

Hỏi ra mới biết, điều hòa trong phòng anh bị hỏng nên cả nhà đổi phòng, anh chị và cháu ngủ phòng mát, còn bố mẹ ngủ trong phòng anh chị - cái phòng mà vừa sáng ra nắng đã rọi thẳng vào cửa.

Tôi giận tím mặt. Tôi bỏ tiền ra lắp điều hòa cho bố mẹ nhưng bố mẹ lại chẳng được hưởng mấy ngày, trong khi đó anh chị đã không hoàn thành trách nhiệm làm con mà còn đi tranh phòng mát với bố mẹ.

Tôi trách cứ chị gái sống không biết điều, chị thản nhiên nói: “Đấy là bố mẹ tự nguyện, anh chị không ép. Dì mà tiếc cái điều hòa thì tự tháo vứt đi”.

Anh rể tôi bật điều hòa ngủ đến trưa mới dậy, nghe thấy chị em tôi to tiếng thì phân bua: “Bố mẹ già rồi, kêu nằm điều hòa mệt. Anh chị với cháu không sang nằm thì lãng phí tấm lòng của dì”.

Tôi chẳng còn gì để nói với vợ chồng chị gái, bèn gọi bố mẹ ra nói chuyện. Bố mẹ khuyên nhủ tôi giữ bình tĩnh, đừng vì chiếc điều hòa mà anh chị em mâu thuẫn.

Mẹ tôi còn bảo: “Bố mẹ ngủ thiếu điều hòa quen rồi, nóng quá thì vẩy tí nước cho mát phòng là lại ngủ ngon.

Anh chị con đi làm cả ngày, nhường cho anh chị cái điều hòa, đêm ngủ ngon hôm sau còn có sức làm việc. Mấy hôm nữa, mẹ giục chị sửa cái điều hòa bên phòng kia là được”.

Đêm ấy, mẹ con tôi lại lục đục lau giường, vẩy nước, rồi mở toang cửa sổ, cửa chính đón gió trời vào phòng mới ngủ nổi. Bố tôi trải chiếu nằm phòng khách, nghiêng trái nghiêng phải cả đêm không yên vì trời oi bức.

Nhìn anh chị và các cháu ngủ trong phòng điều hòa mát lạnh, tôi lại tức sôi máu. Tôi vẫn không hiểu, tại sao làm con có thể cư xử như vậy với bố mẹ.

Biết bản thân khó kiềm chế trước cảnh tượng vô lý đó, tôi đã vào Nam trước so với ngày dự kiến, lòng nặng trĩu khi nghĩ về chiếc điều hòa.