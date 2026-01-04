“Lái máy bay về nhà ông nội đón năm mới" là tiêu đề đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông ở Vĩnh Châu (Hồ Nam, Trung Quốc) tự lái trực thăng đưa vợ và 2 con trai về quê ăn tết Dương lịch.

Đoạn video đã nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, khiến nhiều người trầm trồ và ngưỡng mộ.

Trong video, 2 cậu bé háo hức chơi oẳn tù tì để phân định ai được ngồi ghế trước. Khi trực thăng cất cánh, khung cảnh vùng quê Vĩnh Châu hiện lên xanh mướt, yên bình từ trên cao.

Chỉ ít phút sau, máy bay đã hạ cánh an toàn xuống bãi đáp gần nhà. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng hài hước để lại nhận xét: “Đi phương tiện này thì chẳng bao giờ lo tắc đường”.

Chiều 1/1/2026, phóng viên đã liên hệ với người điều khiển trực thăng là anh Trần Tuấn để tìm hiểu rõ sự việc, trang QQ đưa tin. Anh cho biết mình từng là phi công trong quân đội. Năm 2023, anh bỏ ra hơn 5 triệu NDT (khoảng 18,8 tỷ đồng) để mua chiếc trực thăng Robinson R44.

Người đàn ông tự lái trực thăng đưa vợ con về quê nội đón năm mới. Ảnh: QQ

Hiện anh Trần Tuấn kinh doanh tại nội thành Vĩnh Châu, sinh sống cùng vợ con. Quê nhà anh ở trấn Lộc Mã Kiều, huyện Đông An, cách nơi ở khoảng 80km. Nếu đi ô tô, quãng đường này mất hơn 1 tiếng, còn lái trực thăng chỉ khoảng 15 phút.

Theo anh Trần, cha anh sống ở quê, mỗi khi nhớ nhà, anh thường tự lái trực thăng đưa các con về thăm ông bà. Chiều 31/12/2025, anh đưa cả gia đình về quê sum họp, đón tết Dương lịch cùng người thân.

“Chúng tôi bay về quê thường xuyên nên bà con trong làng quen rồi, không còn thấy lạ. Nhiều người còn từng được ngồi trực thăng của tôi. Với tôi, đây đơn giản chỉ là một phương tiện đi lại”, anh Trần chia sẻ.

Trước đó, dư luận Trung Quốc từng chú ý tới trường hợp ông Vương, một giảng viên bay tại Hợp Phì (An Huy). Mỗi dịp lễ, Tết, ông thường lái máy bay đưa con gái về quê ở Bạc Châu. Quãng đường 300km chỉ mất khoảng 1 giờ 20 phút, chi phí nhiên liệu hơn 200 Nhân dân tệ (khoảng 752.000 đồng).