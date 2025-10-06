Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Trung thu, hầu hết các tuyến đường ở Trung Quốc đều chật kín xe. Lượng người di chuyển đạt kỷ lục.

"Đáng lý đi đường hết 9 tiếng mà thành ra hết nguyên 1 ngày"; "Tôi đi 15 tiếng rồi mà vẫn chưa ra khỏi Quảng Đông",... là 2 trong số vô vàn lời phàn nàn của người dân trên mạng xã hội những ngày này.

Ảnh: China Press

Để tránh cảnh tắc đường, Tang và người anh họ tên Chen đang sinh sống, làm việc ở trung tâm Vĩnh Châu (tỉnh Hồ Nam) quyết định về quê ở thị trấn Lộc Mã Kiều, huyện Đông An bằng trực thăng.

"Quãng đường về quê của chúng tôi chỉ khoảng 65km. Nếu không tắc đường và di chuyển bằng ô tô thì sẽ mất hơn 1 giờ đồng hồ, song đi máy bay chỉ mất khoảng 15 phút", Tang chia sẻ với Jimu News.

Được biết, do Chen đang điều hành một công ty cung cấp dịch vụ bay tầm thấp nên 2 anh em thường xuyên sử dụng trực thăng riêng về quê.

"Dân làng cũng quen với việc chúng tôi tự lái trực thăng về quê rồi. Nhiều người thậm chí còn bay nhờ lên thành phố nữa. Với chúng tôi, đây chỉ là một phương tiện di chuyển", anh Chen khẳng định. Anh cũng cho biết trong những năm gần đây, chính phủ Trung Quốc khuyến khích phát triển "nền kinh tế bay tầm thấp".

Công ty của Chen hiện vận hành hơn 10 máy bay phục vụ du lịch, huấn luyện, cứu hộ và đào tạo hàng không. "Dù bay trên trời, đôi khi chúng tôi cũng phải xếp hàng vì có lúc hơn chục máy bay cùng cất cánh", anh nói.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video ghi lại hành trình về quê của anh em Tang-Chen đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc phản ứng trái chiều.

Một số bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ, gọi đây là cách di chuyển "dành riêng cho người giàu". Trong khi cũng có ý kiến cho rằng đoạn video chỉ mang tính chất quảng cáo cho dịch vụ của công ty Chen hay những hộp quà xuất hiện trong đó.