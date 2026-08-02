Chồng tôi là mẫu người đàn ông mà ai gặp cũng khen ngợi. Anh chăm chỉ, không rượu chè, chẳng tụ tập bạn bè sau giờ làm.

Bao năm nay, tan sở là anh về nhà ăn cơm với vợ con. Thấy tôi vừa đi làm vừa chăm con nhỏ, tối nào anh cũng chủ động quét nhà, lau bếp rồi xách túi rác đi đổ. Vì chúng tôi sống ở khu tập thể cũ, nên chỗ đổ rác thường tập kết dưới tầng 1.

Tôi từng tự hào vì lấy được một người chồng biết san sẻ. Trong khi nhiều chị em than phiền chồng chỉ biết nằm bấm điện thoại, tôi luôn thấy mình may mắn vì chồng không nề hà bất cứ việc gì trong nhà.

Thế nhưng, chính việc khiến tôi hạnh phúc nhất lại là khởi đầu của cơn ác mộng.

Tôi không ngờ hành động đi đổ rác của chồng lúc 22h lại chứa đựng bí mật động trời. Ảnh minh họa

Vài tháng gần đây, tôi nhận ra tối nào cũng vậy, khoảng 22h, sau khi tôi dọn dẹp xong, anh đều chủ động mang rác đi đổ trong khi trước đây, anh phải để rất khuya mới làm việc đó. Có hôm túi rác chỉ lưng lửng vài vỏ trái cây hay ít giấy vụn, anh vẫn nhất quyết mang đi ngay. Tôi từng bảo để sáng hôm sau đổ cũng được, nhưng anh luôn lấy lý do để rác trong nhà sẽ có mùi.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ chồng cẩn thận, sạch sẽ. Nhưng rồi tôi bắt đầu nhận thấy những điều bất thường. Thời gian anh đi đổ rác ngày một lâu hơn. Từ vài phút kéo dài thành 15 -20 phút, thậm chí gần nửa tiếng mới trở về. Mỗi lần tôi hỏi, anh đều có lý do rất hợp lý: lúc thì gặp hàng xóm trò chuyện, lúc thì chờ thang máy quá lâu.

Cho đến một tối, đứng ngoài hành lang, tôi vô tình nhìn thấy anh vẫn cầm túi rác nhưng không đi về phía khu tập kết. Anh đứng lặng dưới sân, ánh mắt liên tục hướng về tòa nhà đối diện như đang chờ ai đó.

Linh cảm của một người vợ khiến tôi bất an.

Tôi không làm ầm lên, cũng không chất vấn. Tôi chọn cách âm thầm quan sát.

Rồi điều tôi sợ nhất cũng đến.

Hôm ấy, sau khi chồng ra ngoài như thường lệ, điện thoại anh để quên trên bàn bất ngờ sáng màn hình. Tôi chưa từng có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng, nhưng dòng thông báo hiện lên khiến tay tôi cứng đờ.

"Lát nữa xuống nhé. Em đợi".

Tôi mở cuộc trò chuyện trong tâm trạng vừa run vừa sợ.

Càng đọc, tim tôi càng như bị ai bóp nghẹt.

Tôi tìm hiểu thì biết, hóa ra suốt nhiều tháng qua, cái cớ "đi đổ rác" chỉ là vỏ bọc hoàn hảo để anh gặp một người phụ nữ sống ở tòa nhà đối diện. Cô ấy là hàng xóm mới chuyển đến, trẻ hơn tôi, xinh đẹp và luôn xuất hiện chỉn chu. Ban đầu họ nhắn tin hỏi thăm, mượn đồ, rồi dần dần trở thành những cuộc hẹn đều đặn vào mỗi tối.

22h trở thành "khung giờ hẹn hò" của họ.

Trong khi tôi tất bật tắm cho con, rửa bát, chuẩn bị quần áo cho cả nhà ngày mai thì chồng tôi lặng lẽ xách túi rác xuống dưới, gặp người phụ nữ khác. Những dòng tin nhắn ngắn ngủi như: "Hôm nay nhớ em", "Em đứng chỗ cũ nhé", "Gặp chút thôi cũng được"... cứa vào tim tôi hơn bất kỳ lời thú nhận nào.

Đến lúc ấy, tôi mới hiểu vì sao anh chưa từng quên việc đổ rác. Không phải vì thương vợ hay muốn san sẻ việc nhà. Anh chỉ cần một cái cớ đủ tự nhiên để bước ra khỏi căn hộ mà không khiến tôi nghi ngờ.

Điều khiến tôi đau đớn hơn cả là suốt thời gian ấy, tôi vẫn ngây thơ cảm ơn anh. Tôi từng tin một người đàn ông luôn về nhà đúng giờ, chăm lo cho vợ con và sẵn sàng làm việc nhà thì sẽ không bao giờ ngoại tình.

Nhưng hóa ra, một cuộc phản bội không nhất thiết bắt đầu từ những chuyến công tác dài ngày hay những cuộc nhậu thâu đêm. Nó có thể bắt đầu bằng một túi rác, một lần bấm thang máy xuống tầng trệt và vài phút gặp gỡ lén lút mỗi tối.

Đến hôm nay, tôi vẫn chưa nói với chồng rằng mình đã đọc hết những tin nhắn ấy. Tôi cũng chưa đủ bình tĩnh để hỏi anh vì sao lại đối xử với mẹ con tôi như vậy.

Tôi đứng giữa hai lựa chọn. Một bên là nói ra tất cả, chấp nhận đối diện với sự thật và có thể đánh đổi cả cuộc hôn nhân mà tôi từng gìn giữ. Một bên là im lặng, tiếp tục sống như chưa từng biết gì...

Tôi thật sự không biết mình còn đủ bao dung để cho anh một cơ hội giải thích, hay nên mạnh mẽ buông tay trước khi chút niềm tin cuối cùng trong lòng mình tan vỡ.

Độc giả H.T