Benliu News đưa tin, người đăng tải bản thuyết trình đang gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc là anh Trương (36 tuổi) hiện sống và làm việc ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang).

Hình ảnh cặp đôi ngoại tình được anh Trương đưa vào bản thuyết trình "bóc phốt" dài 68 trang của mình. Ảnh: Benliu News

Được biết, anh Trương và chị Vương kết hôn năm 2015 và có với nhau 1 cô con gái. Tháng 7/2024, chị Vương sang Anh du học và gặp anh Hoàng - một nghiên cứu sinh tiến sĩ được học bổng của chính phủ. Hai người nảy sinh tình cảm thân thiết và sống chung một thời gian.

"Vì vợ muốn đi du học nên tôi thậm chí đã phải bán cả nhà rồi đưa cho cô ấy tất cả số tiền 600.000 NDT (hơn 2,2 tỷ đồng). Có trong mơ, tôi cũng không thể ngờ rằng chuyện này lại xảy ra với mình", anh Trương chia sẻ.

Sau 1 năm ở nước ngoài, tới tháng 7/2025, chị Vương và anh Hoàng bí mật về Trung Quốc và tiếp tục cùng nhau hẹn hò, đi du lịch ở nhiều nơi.

Sau khi biết "người tình" của vợ đã hoàn thành việc bảo vệ luận án tiến sĩ vào giữa tháng 8 và sắp tốt nghiệp, anh Trương đã báo cáo vụ việc lên Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc - nơi anh Hoàng học tập và công tác, nhưng không nhận được phản hồi chính thức nên quyết định công khai mọi việc lên mạng.

Một bản tài liệu dài 68 trang "bóc phốt" chuyện ngoại tình của vợ được anh Trương đăng tải, khiến dư luận bàng hoàng.

Chỉ khi sự việc thu hút sự chú ý của dư luận, ban lãnh đạo nhà trường mới lên tiếng khẳng định đang trao đổi, làm việc với cá nhân liên quan để có phương án xử lý phù hợp nhất.

Những tin nhắn riêng tư của cặp đôi cũng bị chồng chị Vương công khai làm bằng chứng. Ảnh: Benliu News

Trong cuộc phỏng vấn sau đó, chị Vương - người phụ nữ trung tâm của vụ việc, cho biết: "Tôi không muốn bình luận quá nhiều. Tuy nhiên, một số thông tin trong tài liệu được công bố trên mạng là sai sự thật".

Chị Vương cũng nhấn mạnh việc chồng tự ý xem trộm điện thoại, đăng ảnh và những cuộc trò chuyện của mình lên mạng là hành vi xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng.

Hiện, cả hai vợ chồng đều đang cân nhắc việc ly hôn.