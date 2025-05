Nội dung yêu cầu được nêu trong công văn Thứ trưởng Y tế Lê Đức Luận gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng chống thuốc giả, sữa giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, ngày 17/5.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 15/5 đến ngày 15/6 đối với các sản phẩm thuốc, thuốc có nguồn gốc từ dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm, thiết bị y tế, hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.

Đặc biệt, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh chỉ đạo sở y tế phối hợp sở khoa học và công nghệ cùng các đơn vị liên quan phổ biến, "yêu cầu các nhà khoa học, nhà quản lý của ngành y tế ký cam kết không quảng cáo, giới thiệu thông tin sai lệch, thiếu cơ sở, căn cứ khoa học, phóng đại tính năng, công dụng của sản phẩm khi chưa xác minh kỹ tài liệu pháp lý liên quan đến sản phẩm".

Những cá nhân, tổ chức này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có hành vi quảng cáo gian dối.

Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị các tỉnh/thành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phổ biến tới toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ, các quy chế, quy định, quy trình công tác; nâng cao trách nhiệm, đạo đức, ý thức công vụ.

"Tuyệt đối không chịu tác động, ảnh hưởng, không lợi ích nhóm trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc thẩm định, cấp giấy phép hoạt động, công bố sản phẩm trong lĩnh vực y tế trên địa bàn", công văn của Bộ Y tế nêu.

Cùng đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đột xuất việc thực hiện các quy định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, bao che, dung túng theo quy định của pháp luật.

Trong hơn 1,5 tháng qua, lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ việc sản xuất thực phẩm, thực phẩm chức năng, sữa giả, thuốc giả, thiết bị y tế giả... khiến dư luận bức xúc, hoang mang.

Mới đây nhất, Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội triệt phá thành công ổ nhóm sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế do dược sĩ Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt tổ chức.

Lực lượng chức năng kiểm tra, khám xét các địa điểm liên quan vụ sản xuất hàng giả của dược sĩ Phạm Ngọc Tiến. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 100 tấn hàng hóa giả. Các đối tượng khai nhận đã sản xuất, buôn bán hàng giả từ năm 2020 và bán tại các hiệu thuốc, bệnh viện trên toàn quốc.

Cuối tháng 4, công an thông tin bắt tạm giam Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) cùng 4 đồng phạm với cáo buộc làm giả hàng trăm tấn thực phẩm chức năng, gắn nhãn mác sản phẩm là nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và 4 cán bộ của Cục này về tội "Nhận hối lộ".

5 bị can nêu trên đã có hành vi móc ngoặc, thông đồng và nhận tiền từ Nguyễn Năng Mạnh nhằm bỏ qua các lỗi vi phạm. Từ đó, các bị can tạo điều kiện cho 2 nhà máy MediPhar và MediUSA trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp 4 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt; cấp 207 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho 207 sản phẩm thực phẩm chức năng của 9 công ty thuộc hệ sinh thái do Mạnh điều hành.