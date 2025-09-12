Theo Jimu News, vợ chồng anh Đinh - chị Vương đều sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc. Sau thời gian dài yêu nhau từ thời trên ghế giảng đường, họ quyết định kết hôn và chuyển tới Bỉ định cư vào năm 2015.

2 vợ chồng bên quầy mì nhỏ ven đường. Ảnh chụp màn hình

"Con của chúng tôi cũng được sinh ra ở Bỉ", chị Vương chia sẻ.

Được biết, anh Đinh là một tiến sĩ nông học. Trong thời gian sinh sống ở nước ngoài, anh may mắn tìm được một vị trí làm nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng thực vật, đúng với chuyên môn.

Tuy nhiên, gần đây do tổ chức cắt giảm nhân sự, anh phải nghỉ việc. Chị Vương mới nảy ra ý tưởng rủ chồng bán đồ ăn Trung Quốc do các con đều đã lớn và 2 vợ chồng có nhiều thời gian hơn.

Trong lúc chờ tìm việc đúng chuyên môn, anh Đinh phụ vợ bán mì. Ảnh: HK01

"Giữa vô vàn món ăn ngon của quê nhà, tôi đặc biệt yêu thích và nhớ hương vị của mì Wānzá - đặc sản Trùng Khánh. Từ lâu tôi đã ấp ủ ý định mở một quầy bán mì nên nhân cơ hội này thuyết phục và rủ chồng cùng làm", chị Vương tâm sự. Chị cho biết thời gian đầu đứng bán hàng ngoài lề đường, anh Đinh ngại tới mức "đứng xa quầy tới 5m".

Quầy mì được du khách và người dân nhiệt tình ủng hộ. Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, quầy mì Wanza ở Bỉ của 2 vợ chồng chỉ mở bán 2 ngày/tuần vào thứ 3 và thứ 7. Khách hàng có 2 lựa chọn là mì sợi mảnh hoặc mì bản rộng với giá lần lượt là 7 Euro (216 nghìn đồng) và 9 Euro (277 nghìn đồng).

Anh Đinh cho biết, nhờ sự ủng hộ của bạn bè và đông đảo người dân địa phương, mỗi ngày vợ chồng anh đều bán được khoảng trên dưới 100 suất, thu về gần 1.000 Euro (khoảng 30 triệu đồng).

"Nhiều khách hàng thường xuyên quay lại vào những ngày chúng tôi mở bán, thậm chí còn nói đây là món ăn Trung Hoa ngon nhất họ từng ăn. Đây là động lực lớn lao giúp vợ chồng tôi duy trì quầy hàng này. Khi mọi thứ ổn định hơn, chúng tôi có thể sẽ tăng số ngày bán trong tuần lên", chị Vương cho biết.

Mì đậu sốt cay là đặc sản của Trùng Khánh, cũng là nơi 'chôn rau cắt rốn' của chị Vương. Ảnh minh họa: Visit Chongqing

Wānzá hay mì đậu Trùng Khánh là một trong những món ăn đường phố nổi tiếng của thành phố núi này, được người dân địa phương ưa chuộng như bữa sáng hay bữa ăn nhẹ.

Món mì có sợi dai vừa phải, chan cùng nước dùng đậm vị, điểm đặc trưng là lớp đậu ninh nhừ hòa quyện với thịt băm xào thơm, tạo nên vị béo bùi xen lẫn cay nồng đặc trưng của ẩm thực Tứ Xuyên.