Mới đây, một cô gái 27 tuổi ở vùng quê tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã tự bỏ tiền tổ chức chuyến du lịch cho gần 50 người cao tuổi trong làng đến Trịnh Châu. Phần lớn trong số họ chưa từng rời khỏi quê nhà.

Li Fugui chia sẻ tổng chi phí cho chuyến đi khoảng 20.000 NDT (73,6 triệu đồng). Ảnh chụp màn hình

Để chuyến đi đầu tiên của các cụ diễn ra trọn vẹn, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lịch trình, thuê xe, hướng dẫn viên, đặt chỗ ăn nghỉ, chuẩn bị thuốc men và mua bảo hiểm cho tất cả.

“Ngày hôm đó, tôi xin phép được đóng vai ‘người lớn’, để các cụ được thoải mái trở lại làm trẻ con,” Li Fugui chia sẻ.

Ảnh chụp màn hình

Ngay từ sáng sớm, nhiều cụ đã có mặt tại điểm hẹn. “Tôi hồi hộp lắm, chuẩn bị quần áo kỹ càng còn hơn cả ngày cưới”, một cụ nói vui trong lúc chờ lên xe.

Trên hành trình dài hơn 2,5 tiếng, các cụ ai nấy đều háo hức. Tại Trịnh Châu, Li Fugui đưa đoàn đi xem kinh kịch trong nhà hát. “Trước giờ chỉ xem trên TV, không ngờ có ngày lại được ngồi trực tiếp ở đây”, một cụ ông 83 tuổi xúc động.

Các cụ trong đoàn rất phấn khởi khi được đi du lịch. Ảnh chụp màn hình

Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ mắc bệnh tâm thần, sau khi bà nội mất, Li Fugui phải gánh vác và chăm sóc gia đình từ khi còn nhỏ. Dù vậy, cô vẫn luôn lạc quan, thường xuyên giúp đỡ bà con trong làng.

Cô gái trẻ thường xuyên giúp đỡ người dân trong làng. Ảnh: Sohu

Từ năm 2024, Li Fugui được nhiều người biết tới khi thường xuyên chia sẻ những video về cuộc sống nông thôn mộc mạc, bình dị. Hằng ngày, cô gái trẻ đều đặn dậy sớm, lái xe tải đi bán rau.

Bằng lối nói chuyện nhẹ nhàng, gần gũi cùng sự chân thành, Li Fugui có tới 6 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Dù nổi tiếng, song "người đẹp bán rau" Li Fugu vẫn không đánh mất bản thân hay trở nên xa cách với người dân. Trái lại, cô vẫn tiếp tục những công việc thường nhật như một cách để duy trì sự bình an trong cuộc sống.