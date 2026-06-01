Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân chia sẻ ngày 17/6 là cột mốc mới của mình khi chính thức bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Chồng cô cùng con trai cũng có mặt tại buổi lễ để chúc mừng người đẹp.

Ngọc Hân theo học chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng - một hướng nghiên cứu ít người trong showbiz lựa chọn. Đề tài luận văn tốt nghiệp của cô là nghiên cứu hoa văn sen dây trên các bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và ứng dụng vào thiết kế áo dài.

Gia đình nhỏ của Ngọc Hân trong ngày vui.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet Ngọc Hân cho biết sẽ tiếp tục học tiến sĩ với mục tiêu xa hơn là trở thành giảng viên: "Tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình với các bạn trẻ, cũng là cách tiếp nối truyền thống gia đình - ông nội tôi là giáo viên".

Khi được hỏi vai trò nào cô muốn được gọi nhất trong số hoa hậu, nhà thiết kế và MC, Ngọc Hân không do dự: "Tôi thích nhất khi được gọi là nhà thiết kế - nơi tôi được là mình nhất". Nguyên tắc sống của cô là vui thì làm, không vui thì dừng.

Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 khi đang là sinh viên khoa thiết kế Đại học Mỹ thuật Công nghiệp - ngôi trường cô vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ 16 năm sau.

Ảnh: FBNV, video: FBNV