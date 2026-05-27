Chiều tối ngày 26/5 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm Nét họa áo ta — sự kiện tôn vinh vẻ đẹp Áo dài Việt thông qua những thiết kế mang đậm âm hưởng văn hóa dân gian, cùng các hình ảnh áo dài Việt trên hành trình chu du khắp thế giới.

"Nét họa áo ta" trưng bày các thiết kế áo dài độc đáo của Cao Minh Tiến.

Chương trình do NTK Cao Minh Tiến tổ chức với sự tham gia của NTK - hoa hậu Ngọc Hân, NTK Chế Quyết Tiến cùng các sinh viên Khoa Dệt may & Thời trang – Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, mang đến những góc nhìn đa chiều về áo dài và trang phục truyền thống Việt Nam qua nhiều thế hệ sáng tạo. Triển lãm kéo dài từ ngày 26/5-2/6/2026.

Mang thông điệp lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới công chúng trong nước cũng như du khách quốc tế, Nét họa áo ta không chỉ đơn thuần là một triển lãm thời trang mà còn là hành trình kể chuyện về bản sắc Việt bằng ngôn ngữ của thời trang, nghệ thuật và ký ức văn hóa.

NTK Cao Minh Tiến giới thiệu bộ sưu tập lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ.

Nhân dịp này, NTK Cao Minh Tiến giới thiệu bộ sưu tập lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ - một trong những di sản nghệ thuật tiêu biểu của văn hóa Việt Nam. Những hình ảnh quen thuộc gắn liền với đời sống dân gian như các biểu tượng truyền thống, bảng màu đặc trưng cùng tinh thần vui tươi của tranh Đông Hồ được tái hiện bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại tạo nên sự giao thoa thú vị giữa di sản thị giác truyền thống và sáng tạo đương đại.

Bên cạnh đó, Cao Minh Tiến cũng chính thức ra mắt cuốn sách ảnh về Áo dài Việt Nam. Được ấp ủ và gom nhặt từ hành trình sáng tạo suốt hơn 10 năm làm nghề, cuốn sách là một hành trình kể chuyện bằng hình ảnh đầy cảm xúc và tâm huyết về áo dài cùng những sáng tạo xoay quanh vẻ đẹp của tà áo Việt. Cuốn sách ghi lại trọn vẹn quá trình hình thành của áo dài - từ những nét phác thảo đầu tiên, công đoạn lên rập, cắt may cho đến sự hoàn thiện của các thiết kế Việt phục qua từng giai đoạn lịch sử.

Người mẫu trình diễn các thiết kế mới của Cao Minh Tiến dưới cái nóng hầm hập ở di tích nghìn tuổi.

Thông qua những bộ hình thời trang áo dài được thực hiện công phu, công chúng yêu thời trang có thể cảm nhận một cách ngắn gọn nhưng sâu sắc về dòng chảy lịch sử của tà áo dài Việt Nam bằng ngôn ngữ hình ảnh giản dị, gần gũi và dễ hiểu. Cuốn sách đồng thời thể hiện hành trình lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt ra khắp năm châu của Cao Minh Tiến, khi đưa tà áo truyền thống chu du qua nhiều quốc gia và để lại những dấu ấn đặc biệt.

Cao Minh Tiến chia sẻ trên mỗi hành trình đi qua nhiều vùng đất trên thế giới, hình ảnh áo dài luôn song hành cùng anh; và ở bất cứ nơi đâu, anh cũng mong muốn được kể với bạn bè quốc tế về vẻ đẹp duyên dáng, niềm tự hào của áo dài Việt Nam.

Hoa hậu Ngọc Hân hội ngộ MC Mỹ Lan.

Tại triển lãm, hoa hậu Ngọc Hân mang đến bộ sưu tập áo dài đặc biệt được phát triển từ đề tài tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ của cô, lấy cảm hứng từ những hoa văn, họa tiết chạm khắc trên bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Không chỉ là một sáng tạo thời trang, bộ sưu tập còn là kết quả của quá trình nghiên cứu mang tính học thuật, nơi những giá trị lịch sử, tinh thần hiếu học và vẻ đẹp mỹ thuật truyền thống được chuyển hóa thành ngôn ngữ thiết kế đương đại. Qua từng phom dáng, đường nét và chi tiết trang trí, bộ sưu tập tái hiện vẻ đẹp giao thoa giữa tri thức, di sản và thời trang như một cách kể lại câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng hình hài áo dài.

Trong khi đó, NTK Chế Quyết Tiến mang đến một không gian trưng bày đầy ấn tượng với những thiết kế mini couture được thể hiện trên các ma-nơ-canh thu nhỏ, xinh xắn như những búp bê nghệ thuật, tạo nên trải nghiệm thị giác độc đáo cho người xem. Mỗi thiết kế là một tác phẩm thủ công được chăm chút tỉ mỉ, phản ánh tinh thần văn hóa Việt Nam qua những chi tiết tinh xảo, chất liệu và phom dáng đặc sắc.

Nổi bật trong đó là thiết kế sắc hồng mang âm hưởng văn hóa hầu đồng từng được ca sĩ Hòa Minzy trình diễn trong sản phẩm âm nhạc gần đây, cho thấy cách thời trang truyền thống tiếp tục sống động trong đời sống nghệ thuật đương đại. Bộ sưu tập không chỉ thể hiện tay nghề chế tác công phu mà còn là sự kết nối giữa thời trang, tín ngưỡng dân gian và bản sắc Việt.

Các sinh viên Khoa Dệt may & Thời trang mang đến triển lãm những thiết kế áo dài cách tân với góc nhìn trẻ trung, sáng tạo và giàu năng lượng của thế hệ mới. Đây không chỉ là cơ hội để các bạn giới thiệu thành quả học tập mà còn là dịp thể hiện cách người trẻ tiếp cận di sản văn hóa bằng tư duy thiết kế hiện đại. Từ việc làm mới phom dáng, thử nghiệm chất liệu cho đến cách ứng dụng họa tiết truyền thống trong ngôn ngữ thời trang đương đại, các thiết kế cho thấy tinh thần tiếp nối và làm sống lại giá trị văn hóa Việt theo cách gần gũi hơn với công chúng hôm nay.

Với thông điệp “Áo dài dành cho mọi thế hệ, mọi lứa tuổi và những người yêu văn hóa Việt”, triển lãm mong muốn khẳng định rằng áo dài không chỉ là trang phục truyền thống, mà còn là biểu tượng sống động của bản sắc dân tộc - một giá trị có khả năng kết nối quá khứ với hiện tại và truyền cảm hứng cho tương lai.

Diễn viên Quang Anh tới chúc mừng NTK Cao Minh Tiến.

Thông qua sự kiện, BTC kỳ vọng góp phần tạo nên một không gian văn hóa mở, nơi công chúng có thể tiếp cận gần hơn với nghệ thuật, thời trang và những giá trị truyền thống Việt Nam; đồng thời lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế thông qua một trải nghiệm giàu tính đương đại và cảm xúc.

Sự kiện khai trương triển lãm Nét họa áo ta có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ và khách mời như: Diễn viên Tú Oanh, diễn viên Thanh Hương, ca sĩ Đoàn Thúy Trang, Sao mai Nguyễn Thu Hằng, nhạc sĩ Tuấn Cry, Rapper Double 2Ti, MC Phí Linh, MC Mỹ Lan, DJ Tít, ca sĩ Nguyễn Minh Ngọc…

Hoa hậu Ngọc Hân, MC Mỹ Lan, diễn viên Tú Oanh, diễn viên Thanh Hương và MC Mạnh Khang.

