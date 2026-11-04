UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, yêu cầu hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 31/3/2027.

Để bảo đảm tiến độ dự án, UBND TPHCM chỉ đạo tập trung đẩy nhanh công tác thu hồi đất, tái định cư trên tinh thần công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Thành phố yêu cầu cá thể hóa trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, làm việc cầm chừng hay chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Thành phố 'chốt' mốc bàn giao mặt bằng sạch cho dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận hoàn thành trước ngày 31/3/2027.

Công trường thi công dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn qua TPHCM. Ảnh: TK

Để bộ máy vận hành hiệu quả, UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan thường trực, chủ trì theo dõi, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn về đất đai. Đơn vị này phối hợp với UBND xã Tân Nhựt và nhà đầu tư rà soát thủ tục thu hồi đất, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền và làm rõ trách nhiệm nếu xảy ra chậm trễ.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm rà soát cơ chế tài chính, hướng dẫn quy trình ứng trước, quản lý và hoàn trả kinh phí bồi thường. Đơn vị phải bảo đảm dòng vốn chi trả thông suốt, không để vướng mắc thủ tục làm ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận (nhà đầu tư dự án) có trách nhiệm bàn giao chính xác ranh giới, hồ sơ kỹ thuật và phối hợp di dời hạ tầng. Đáng chú ý, doanh nghiệp dự án phải chủ động bố trí, ứng trước đầy đủ nguồn kinh phí bồi thường theo phương án phê duyệt, tuyệt đối không để thiếu vốn làm gián đoạn tiến độ.