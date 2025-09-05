Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) vừa có tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Hiện nay, đơn vị đang gấp rút chuẩn bị, phấn đấu khởi công dự án với kinh phí hơn 41.000 tỷ đồng vào cuối năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Mục tiêu chính của dự án là giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, hoàn chỉnh mạng lưới cao tốc tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 96,13 km, điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm (huyện Bình Chánh, TPHCM) và điểm cuối tại đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 (tỉnh Đồng Tháp).

Cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận thường xuyên ùn tắc do lưu lượng vượt quá năng lực khai thác. Ảnh: NH.

Theo kế hoạch, đoạn TPHCM - Trung Lương sẽ được mở rộng lên 8 làn xe, đạt tiêu chuẩn cao tốc 120 km/h. Riêng đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ mở rộng lên 6 làn xe, đạt tiêu chuẩn 100 km/h. Dự án cũng sẽ đầu tư mở rộng các trạm dừng nghỉ trên tuyến với quy mô lớn, từ 15-20ha/bên.

Về mặt tài chính, dự án BOT này được tính toán có tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư là 11,77%/năm, với thời gian vận hành và kinh doanh dự kiến là 21 năm 3 tháng. Tổng diện tích đất cần sử dụng cho dự án là 1.045,55 ha, trong đó cần giải phóng mặt bằng bổ sung khoảng 95,84 ha tại TPHCM, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Dự án do Liên danh Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM, Tasco, Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long và CII đề xuất.

Theo Ban Quản lý dự án 7, việc nâng cấp này nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng cao, đặc biệt là vào các dịp lễ, Tết. Dự án sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, từ đó thúc đẩy giao thương, du lịch và đầu tư trong toàn khu vực.