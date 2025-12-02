Việc đưa sân bay Vinh vào khai thác trở lại sẽ giúp hành khách đi lại thuận tiện hơn, đặc biệt trong giai đoạn nhu cầu di chuyển tăng mạnh cuối năm.

Đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ các hạng mục tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Vinh, với mục tiêu đưa vào khai thác từ ngày 19/12, đồng bộ với nhiều công trình trọng điểm trên cả nước khởi công và khánh thành.

Dự kiến sân bay Vinh sẽ hoạt động trở lại từ 19/12.

Vietnam Airlines cho biết sẽ nối lại các đường bay thường lệ khi sân bay được cho phép hoạt động. Cụ thể, từ ngày 19/12, hãng dự kiến khai thác 7 chuyến bay khứ hồi/ngày giữa Vinh và hai đầu Hà Nội - TPHCM, gồm: 5 chuyến khứ hồi Vinh - TPHCM, 2 chuyến khứ hồi Vinh – Hà Nội.

Vietjet cũng cho biết sẽ sớm mở lại các đường bay đến sân bay Vinh ngay khi cảng hàng không này chính thức khai thác trở lại. Theo đó hãng sẽ khai thác đường bay TPHCM - Vinh từ ngày 19/12 tới, dự kiến mỗi ngày 5 chuyến khứ hồi, riêng thứ Bảy hàng tuần có 6 chuyến khứ hồi.

Trước đó, sân bay Vinh tạm dừng hoạt động từ ngày 1/7 để phục vụ thi công nâng cấp hạ tầng. Trong thời gian này, các hãng bay phải ngừng toàn bộ chuyến đi/đến Vinh, đồng thời tăng cường tần suất đến các sân bay lân cận như Nội Bài và Thọ Xuân (Thanh Hóa) để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách khu vực Bắc Trung Bộ không bị gián đoạn.