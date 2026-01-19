Những ngày gần đây, câu chuyện về chú chó A Vượng ở Trung Quốc khiến nhiều người xúc động. Sống tại khu dân cư Sitang Park (quận Bảo Sơn), A Vượng gắn bó gần 10 năm với chủ nhân là một cụ ông họ Cao ở Thượng Hải, theo QQ.

Ngày 11/12/2025, ông Cao đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Kể từ đó, A Vượng bỏ ăn, bỏ uống, mỗi tối đều ngồi chờ ở hành lang, như vẫn đợi chủ trở về.

Chú chó A Vượng nhớ chủ. Ảnh: QQ

Người dân trong khu nhà dành nhiều lời yêu mến cho A Vượng, bởi chú chó hiền lành, ngoan ngoãn. Tuy nhiên, sáng 6/1/2026, A Vượng bất ngờ biến mất. Trong bối cảnh thời tiết Thượng Hải rét đậm, cư dân không khỏi lo lắng chú chó trung thành đang đói rét, thậm chí sợ rằng nó sẽ “đi theo” chủ cũ. Nhiều người đã tìm đến truyền thông để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Sáng 8/1, A Vượng được tìm thấy. Anh Hoàng - một người hàng xóm sát vách của ông Cao - cho biết, sau khi nhận được hình ảnh do người dân cung cấp, anh lập tức tới nơi và xác nhận đó chính là A Vượng. “Thấy nó vẫn còn sống, tôi thực sự rất vui và xúc động”, anh nói.

Theo ban quản lý khu dân cư, A Vượng không rời khỏi khu nhà mà co ro trong một bồn cây xanh. Khi được phát hiện, chú chó run lên vì lạnh, tinh thần suy kiệt, gọi thế nào cũng không phản ứng.

Một cư dân cho biết, sau khi xem tin tức mới nhận ra chú “chó hoang” mình cho ăn mấy ngày qua chính là A Vượng và đã báo ngay cho tổ dân phố. Bí thư chi bộ khu dân cư Sitang, ông Hứa Trì, cho biết A Vượng nhiều ngày liền không ăn, tinh thần sa sút. Tuy nhiên, sáng 8/1, chú chó đã bắt đầu ăn trở lại, cho thấy dấu hiệu hồi phục ban đầu.

Chú chó A Vượng được cư dân cưu mang sau khi chủ cũ mất. Ảnh: QQ

Do sức khỏe và tâm lý của A Vượng chưa ổn định, ban quản lý khu dân cư đã liên hệ tổ chức cứu trợ thú cưng và đưa A Vượng đi kiểm tra. Đại diện trung tâm chăm sóc thú nuôi nhận định, cú sốc mất chủ có thể khiến A Vượng rơi vào trạng thái lo âu, thu mình và trốn trong bụi cây.

Về tương lai của A Vượng, nhiều cư dân bày tỏ mong muốn nhận nuôi, song đều cho rằng chú chó nên tiếp tục sống trong môi trường quen thuộc. Anh Hoàng cho biết sẵn sàng đón A Vượng về chăm sóc.

Phía khu dân cư xác nhận, con trai chủ cũ của A Vượng đã từ chối nhận nuôi. Do có sự gắn bó và thuận lợi về môi trường sống, phương án để anh Hoàng nhận nuôi đang được ưu tiên xem xét. Hiện A Vượng đã được đưa tới bệnh viện thú y để kiểm tra toàn diện.

Câu chuyện về chú chó A Vượng khiến nhiều người xúc động, không chỉ phản ánh tình cảm sâu nặng giữa con người và động vật, mà còn lan tỏa sự ấm áp, nghĩa tình của cộng đồng dân cư Thượng Hải.