TAND khu vực 10 (tỉnh Lâm Đồng) vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Thành (39 tuổi, trú xã Tân Minh) 2 năm 6 tháng tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật".

Cùng tội danh, bốn nhân viên của Thành gồm Lại Văn Cảnh (26 tuổi), Hà Minh Ý (23 tuổi), Nguyễn Thái Cường (22 tuổi) và Lê Văn Hải bị tuyên phạt từ 2 năm đến 2 năm 3 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Thành (đứng) cùng các đồng phạm tại phiên tòa. Ảnh: Công an Lâm Đồng.

Theo cáo trạng, cuối tháng 9/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận (cũ, nay là Lâm Đồng) nhận tin trình báo của một phụ nữ về việc con gái bị quản lý cơ sở massage nơi làm việc gọi điện yêu cầu gia đình nộp 120 triệu đồng để “chuộc người”.

Qua xác minh, công an xác định cô gái đang làm nhân viên tại cơ sở massage – nhà nghỉ Hoa Kiều trên đường Hồ Xuân Hương (phường Mũi Né) do Nguyễn Hữu Thành làm chủ.

Kiểm tra cơ sở, công an phát hiện ngoài cô gái trên còn có nhiều nhân viên nữ khác bị giam lỏng tại khu vực gác lửng. Cửa ra vào bị khóa bằng ổ khóa sắt, không cho ai tự do ra ngoài.

Quá trình điều tra xác định, từ đầu tháng 8 đến ngày 23/9/2024, do cho rằng một số nhân viên nữ vay tiền rồi tự ý nghỉ việc, Thành đã chỉ đạo nhóm nhân viên nam gồm Cảnh, Hải, Cường và Ý giam giữ 7 nữ nhân viên tại cơ sở.

Căn gác nơi giam giữ các nữ nhân viên. Ảnh: Công an cung cấp.

Thành bố trí hai phòng phía sau làm nơi ở cho các nhân viên nữ, khóa cổng bên ngoài và quản lý qua nhóm Zalo. Hàng ngày, các nhân viên nam thay nhau giữ chìa khóa, giám sát việc đi lại, phục vụ khách và sinh hoạt của nhóm nhân viên nữ. Mọi trường hợp muốn ra ngoài đều phải được Thành đồng ý.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do thân thể của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. Từ đó, tòa tuyên phạt mức án như trên.