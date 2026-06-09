Trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự sáng 9/6, Công an xã Long Hải phát hiện và thu giữ 2 xe máy độ chế chạy bằng gas, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Cơ quan chức năng phát hiện 2 chiếc xe máy được độ chế chạy bằng gas. Ảnh: Thanh Tuyền

Qua kiểm tra, cả 2 phương tiện đều không có giấy tờ hợp pháp, không gắn biển số đăng ký. Đáng chú ý, hệ thống động cơ đã bị cải tạo, thay đổi để sử dụng khí gas thay cho nhiên liệu xăng thông thường.

Theo xác minh ban đầu, chủ sở hữu của 2 xe máy trên là ông Huỳnh Thanh H. (39 tuổi, trú ấp Phước Bình, xã Long Hải), chủ một cửa hàng kinh doanh gas trên địa bàn.

Làm việc với cơ quan công an, ông H. thừa nhận đã tự ý thay đổi kết cấu, độ chế hệ thống nhiên liệu của các phương tiện để chạy bằng gas, phục vụ việc vận chuyển và giao gas cho khách hàng.

Các bình gas được đấu nối với hệ thống động cơ của hai xe máy thông qua một đoạn ống dẫn khí. Ảnh: Thanh Tuyền

Cơ quan chức năng nhận định, việc tự ý thay đổi kết cấu phương tiện, đặc biệt sử dụng khí gas để vận hành xe máy, là hành vi vi phạm quy định pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa an toàn của người điều khiển và những người tham gia giao thông.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Long Hải đã lập biên bản, tạm giữ 2 phương tiện vi phạm và bàn giao cho Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TPHCM) để tiếp tục xử lý theo quy định.