Ngày 28/4, Trung tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Trưởng Công an phường Ba Ngòi, cho biết đơn vị đang triển khai chương trình “Đổi tiếng pô ồn lấy hạt gạo thơm”.

Theo đó, người dân tự nguyện tháo bỏ pô độ, lắp lại pô nguyên bản và mang pô đã tháo đến trụ sở công an giao nộp sẽ được nhận một bao gạo 10kg. Người tự nguyện giao nộp pô độ cũng không phải lo bị xử phạt vi phạm hành chính.

Người dân mang pô độ chế đến công an nộp, nhận lại 10kg gạo thơm. Ảnh: N.X

Theo Trung tá Minh, phường Ba Ngòi là địa bàn rộng, tình hình an ninh trật tự trở nên phức tạp hơn sau sáp nhập. Đáng chú ý, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập nẹt pô, chạy xe độ chế, nhất là vào ban đêm, không chỉ gây ô nhiễm tiếng ồn mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Chương trình này triển khai từ ngày 27/4, nhận được sự ủng hộ của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn, với khoảng 60 bao gạo được hỗ trợ để duy trì lâu dài.

Thanh niên mang pô độ chế đến công an, nhận 'quả ngọt' bất ngờ. Ảnh: N.X

Sau chưa đầy 2 ngày, đã có 3 trường hợp tự nguyện giao nộp 4 pô độ, trong đó có em được phụ huynh đưa đến trụ sở công an. Anh H.T.Tr. (tổ dân phố Suối Môn) là một trong những người đầu tiên tự giác tháo pô độ, giao nộp và nhận 10kg gạo.

Theo Công an phường Ba Ngòi, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tuần tra, tuyên truyền để duy trì hiệu quả mô hình, hướng tới xây dựng địa bàn an toàn, văn minh.