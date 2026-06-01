Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vụ việc hi hữu xảy ra vào chiều 29/5 trên cầu Văn Lang, phường Thanh Miếu. Thời điểm trên, chị Lê Phương Nam (32 tuổi) điều khiển xe máy chở con gái là cháu L.T.H. (5 tuổi) từ khu vực xã Ba Vì, TP Hà Nội về nhà. Khi di chuyển đến cầu Văn Lang, chiếc xe bất ngờ bị nổ lốp khiến hai mẹ con ngã xuống mặt đường.

Cú ngã khiến bé gái bị văng khỏi xe, chấn thương vùng đầu và bất tỉnh tại hiện trường. Người mẹ cũng bị thương sau tai nạn.

Hai cán bộ công an tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân và gọi xe cấp cứu đưa hai mẹ con đến bệnh viện. Ảnh: Cắt từ clip

Phát hiện vụ tai nạn, hai cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ có mặt gần hiện trường đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ sơ cứu ban đầu cho các nạn nhân. Đồng thời, hai cán bộ đã gọi xe cấp cứu đưa người mẹ và bé gái đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.

Sau khi sức khỏe của vợ và con gái ổn định, anh Vũ Xuân Cường, chồng chị Nam, đã gửi thư cảm ơn đến Công an tỉnh Phú Thọ, bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước tinh thần trách nhiệm cùng sự hỗ trợ kịp thời của các cán bộ công an khi gia đình anh gặp nạn.

Trong thư, anh Cường cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, vợ và con gái anh vừa đi lấy gạo từ xã Ba Vì trở về. Trên đường đi, hai mẹ con không may gặp sự cố. Nhờ được các cán bộ công an hỗ trợ sơ cứu và đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sức khỏe của cả hai hiện đã hồi phục và ổn định.