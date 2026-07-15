Nhiều cáp và củ sạc USB-C giá rẻ không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, có thể gây hỏng bo mạch, giảm tuổi thọ thiết bị, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cho iPhone, theo các chuyên gia sửa chữa điện tử.

Jessa Jones, chủ cơ sở sửa chữa iPad Rehab Microsoldering tại Mỹ, cho biết số lượng iPhone 15 và iPhone 16 bị hỏng do sự cố sạc đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Phần lớn máy không có dấu hiệu hư hại bên ngoài nhưng không thể khởi động hoặc nhận sạc.

Jessa Jones sử dụng ampe kế USB-C để đo dòng điện chạy qua các thiết bị. Ảnh: WSJ

Theo bà, nguyên nhân thường đến từ những sợi cáp USB-C giá rẻ được mua trên các sàn thương mại điện tử, cửa hàng tiện lợi hoặc đi kèm các thiết bị điện tử giá thấp.

Apple chuyển từ cổng Lightning sang USB-C trên dòng iPhone 15, giúp tương thích với nhiều thiết bị hơn. Tuy nhiên, điều này cũng khiến thị trường xuất hiện ngày càng nhiều phụ kiện kém chất lượng.

"Không ai muốn mua một sợi cáp 20 USD khi có thể mua loại 5 USD", Jones thừa nhận.

Không chỉ cáp, củ sạc giá rẻ cũng là một trong những nguyên nhân gây hỏng thiết bị. Nếu bộ chuyển đổi điện không được thiết kế đúng tiêu chuẩn, điện áp cấp cho điện thoại có thể không ổn định, làm hỏng linh kiện bên trong.

Apple cảnh báo trên trang hỗ trợ rằng các thiết bị và cáp không tuân thủ chuẩn USB-C có thể hoạt động không như mong đợi. Hãng không yêu cầu người dùng phải sử dụng phụ kiện chính hãng, nhưng khuyến nghị lựa chọn sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

Theo giáo sư Michael Pecht, Đại học Maryland, một sợi cáp chất lượng không chỉ truyền điện mà còn tích hợp các đường tín hiệu để giao tiếp với hệ thống quản lý pin. Hệ thống này theo dõi nhiệt độ, điện áp và phát hiện đoản mạch nhằm tự động ngắt nguồn khi xảy ra bất thường.

"Giao tiếp sai giữa bộ sạc và thiết bị có thể làm hỏng điện thoại, thậm chí gây cháy", ông cho biết.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị người dùng chú ý công suất ghi trên cáp. Cáp 60W phù hợp với điện thoại và máy tính bảng, trong khi laptop có thể cần cáp 100W hoặc 240W. Với cáp dài, cần chọn loại có lõi dây lớn hơn để đảm bảo khả năng truyền điện ổn định.

Thị trường hiện có nhiều sản phẩm gắn nhãn USB nhưng không đạt chứng nhận. Jeff Ravencraft, Chủ tịch USB Implementers Forum (USB-IF), cho biết chỉ những sản phẩm mang logo USB Certified mới trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt về an toàn và hiệu năng.

Ông khuyến nghị người dùng mua phụ kiện từ các thương hiệu uy tín và kiểm tra logo chứng nhận sau khi nhận hàng. "Nếu một sợi cáp ở cửa hàng tiện lợi còn rẻ hơn lon nước ngọt bạn mua cùng, hãy cân nhắc kỹ trước khi sử dụng", Ravencraft đưa ra lời khuyên.

Bên cạnh cáp, củ sạc cũng nên được đầu tư đúng mức. Theo kỹ sư phần cứng Bunnie Huang, các bộ sạc chất lượng thấp thường thiếu cơ chế bảo vệ khi điện áp tăng đột biến, có thể cấp điện vượt mức thiết bị chịu được và gây hỏng mạch.

Ông cũng khuyên nên chọn củ sạc có công suất cao hơn nhu cầu thực tế, chẳng hạn bộ sạc 100W để sạc thiết bị 66W, đồng thời ưu tiên các thương hiệu uy tín hoặc công nghệ GaN nếu có điều kiện.

"Không có thứ gì miễn phí", Huang nói, đồng thời cho rằng việc tiết kiệm vài USD cho phụ kiện sạc có thể khiến người dùng phải trả giá khi những thiết bị điện tử đắt tiền bị hỏng.

(Theo WSJ)