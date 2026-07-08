Nếu như trước đây, những chiếc điện thoại dòng Reno của Oppo, T của Xiaomi hay 3 số của Honor chưa bao giờ vượt mốc 20 triệu đồng, kể cả dòng “Pro”, thì giờ đã khác, ở các sản phẩm mới ra mắt, mức giá đã nhảy vọt lên từ 25 đến 26 triệu đồng.

Oppo Reno 16 Pro, giá 25,99 triệu đồng

Oppo Reno 16 Pro. Ảnh: Oppo

Oppo Reno 16 Pro (phiên bản 12GB/256) có mức giá lên tới 25,99 triệu đồng.

Đây là dòng sản phẩm được thiết kế với công nghệ HoloVerse 3D, được cấu tạo từ hàng triệu vi thấu kính, mặt lưng được biến hóa như một dải ngân hà thu nhỏ, tạo hiệu ứng các khối hình nổi nhẹ sống động, lấp lánh theo từng góc nhìn và ánh sáng.

Reno 16 Pro sở hữu màn hình 6.32 inch công nghệ LTPS AMOLED cao cấp và tần số quét lên đến 144Hz, kết hợp khung viền nhôm hàng không và độ sáng 3.600 nit. Máy đạt chuẩn kháng bụi kháng nước IP69, IP68 và IP69K, đi kèm các tính năng cảm ứng kháng nước, cảm ứng kháng dầu và cảm ứng găng tay.

Máy trang bị 3 camera, trong đó camera chân dung tele và camera góc siêu rộng có độ phân giải 50MP, riêng camera chính độ phân giải lên đến 200MP.

Điểm đáng chú ý là trên máy này xuất hiện tính năng POPCam với 9 bộ lọc màu đa dạng, từ chất ảnh mờ ảo chuẩn máy quay kỹ thuật số Y2K, tông màu retro của phim chụp lấy liền đến hiệu ứng nghệ thuật của hở sáng kết hợp cùng chụp ảnh Flash AI 3.0. Trong ứng dụng ảnh, người dùng có thể dễ dàng sáng tạo với tính năng ghép ảnh sáng tạo AI (AI Remix Collage), AI sẽ tự động hỗ trợ tách nền chủ thể chính xác và tạo thành nhãn dán động. Điểm độc đáo là người dùng có thể biến các chủ thể từ ảnh động (Motion Photo) hoặc video ngắn thành các sticker động độc lạ dài đến 6 giây.

Reno 16 Pro được trang bị bộ vi xử lý Dimensity 8550 Super của MediaTek, máy có dung lượng pin 6.700 mAh, trang bị công nghệ sạc nhanh Super VOOC 80W.

Với Oppo Reno 16 Pro, các tính năng POPCam và AI Remix Collage tạo được ấn tượng so với giới trẻ. Tuy nhiên, với hiệu năng của chip Dimensity 8550 Super không quá vượt trội, mức giá 25,99 triệu đồng được xem là quá cao. Vị trí đặt cảm biến vân tay trên màn hình hơi gần cạnh dưới cũng tạo cảm giác không thoải mái cho người dùng, đặc biệt khi thao tác bằng một tay.

Xiaomi 17T Pro, giá 24,99 triệu đồng

Trong khi đó Xiaomi 17T Pro ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 28/5, máy được chào bán với mức giá 24,99 triệu đồng cho biên phản 12GB/512GB.

Xiaomi 17T Pro. Ảnh: Xiaomi

Chiếc smartphone này được trang bị camera Leica Telephoto 5x. Trong đó, camera chính có độ phân giải 50MP, chống rung quang học và hỗ trợ zoom lên tới 120x. Camera tiềm vọng độ phân giải 50MP với zoom quang học 5x và camera góc rộng 12MP. Bên cạnh đó, Xiaomi cũng giới thiệu Leica Live Moment, tính năng cho phép ghi lại cả chuyển động và bầu không khí của khoảnh khắc thay vì chỉ lưu một khung hình tĩnh.

Máy sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6.83 inch, tần số quét 144Hz và độ sáng đạt 3.500 nit. Cấu trúc thiết kế hoàn thiện cao cấp với khung nhôm phẳng, mặt lưng sợi thủy tinh và chuẩn kháng nước/bụi IP68

Xiaomi 17T Pro được trang bị chip MediaTek Dimensity 9500, viên pin Silicon-Carbon 7.000mAh kèm sạc nhanh 100W.

Ưu điểm của Xiaomi 17T Pro là màn hình hiển thị khá đẹp mắt, camera với Leica Live Moment cho chất lượng ảnh tốt. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của smartphone này là vẫn sử dụng vân tay quang học và vị trí đặt thấp. Bên cạnh đó, việc trễ tin nhắn (Zalo, Messenger,...) vẫn là điểm yếu cố hữu của các dòng sản phẩm Xiaomi từ trước đến nay. Mặc dù viên pin lên tới 7.000 mAh, nhưng với màn hình lớn và công nghệ AMOLED đơn thuần, khiến thời gian sử dụng không dài như kỳ vọng của nhiều người.

Honor 600 Pro, giá 25,99 triệu đồng

Trong khi đó, Honor 600 Pro ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 11/6, máy có giá 25,99 triệu đồng cho phiên bản 12GB/256GB.

Honor 600 Pro. Ảnh: Honor

Máy được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite, mang lại hiệu suất CPU và GPU vượt trội. Để đảm bảo hiệu năng ổn định, thiết bị sử dụng hệ thống tản nhiệt buồng hơi (VC) lớn kết hợp lớp graphite diện tích hơn 12.000mm2. Cấu hình này giúp máy luôn duy trì nhiệt độ mát mẻ (chỉ khoảng 36° C) và giữ hiệu năng ổn định hơn 15-20% khi xử lý các tác vụ nặng.

Hệ thống camera với cảm biến chính 200MP, cùng camera tele 50MP hỗ trợ zoom lên tới 120x, đi kèm chống rung chuẩn CIPA 6.5, giúp cải thiện đáng kể khả năng chụp xa. Camera góc siêu rộng 12MP và camera trước 50MP tiếp tục đảm nhiệm các nhu cầu còn lại, hỗ trợ quay video 4K.

HONOR 600 Pro cũng tích hợp sâu các tính năng AI, đặc biệt là AI Image to Video 2.0, cho phép tạo video ngắn từ hình ảnh tĩnh bằng mô tả văn bản hoặc template có sẵn.

Máy cũng đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, IP69 và IP69K, trang bị viên pin 7.000 mAh, đồng thời hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W.

Honor 600 Pro nổi bật với các tính năng chụp ảnh và xử lý bằng AI. Tuy nhiên, camera góc rộng cần được tinh chỉnh thêm. Bên cạnh đó, máy sử dụng chip Snapdragon 8 Elite dù rất mạnh nhưng được xem đã cũ so với các flagship mới hiện nay. Một điểm nữa là máy khá lớn và hơi nặng cho cảm giác cầm bị mỏi, mức giá 25,99 triệu đồng cũng khiến người dùng phải cân nhắc khi đang có nhiều lựa chọn khác ưng ý hơn.