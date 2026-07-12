Nhiều phụ huynh muốn con có điện thoại để liên lạc nhưng không muốn trẻ tiếp xúc quá nhiều với mạng xã hội, trò chơi hay các ứng dụng gây xao nhãng. Trong khi đó, không ít người trưởng thành cũng tìm cách giảm thời gian sử dụng smartphone, nhưng vẫn cần các tiện ích như bản đồ, gọi điện hay ứng dụng ngân hàng.

Thay vì mua một mẫu điện thoại tối giản chuyên dụng hoặc cài thêm phần mềm bên thứ ba, người dùng có thể tận dụng một chiếc iPhone cũ với tính năng có sẵn của Apple mang tên Assistive Access.

Được Apple giới thiệu từ iOS 17 như một tính năng hỗ trợ người gặp khó khăn về nhận thức, Assistive Access giúp đơn giản hóa hoàn toàn giao diện iPhone. Khi kích hoạt, màn hình chính chỉ hiển thị các biểu tượng lớn với số lượng ứng dụng hạn chế, thay thế giao diện iOS thông thường vốn có nhiều tính năng và thông báo dễ gây mất tập trung.

Một trong những điểm đáng chú ý của chế độ này là khả năng hạn chế các yếu tố gây xao nhãng. Các liên kết web nhận qua tin nhắn sẽ không thể mở trực tiếp, giúp ngăn việc truy cập Internet ngoài ý muốn. Điều này cũng khiến người dùng khó vượt qua các giới hạn tự đặt ra để truy cập mạng xã hội hoặc các nội dung giải trí.

Đây có thể là giải pháp phù hợp cho phụ huynh muốn chuẩn bị chiếc điện thoại đầu tiên cho con, nhưng chỉ phục vụ nhu cầu liên lạc cơ bản. Đồng thời, những người muốn "cai nghiện" smartphone cũng có thể sử dụng chiếc iPhone cũ như một thiết bị liên lạc hằng ngày, mà không bị cuốn vào các ứng dụng giải trí.

Để sử dụng Assistive Access, thiết bị cần chạy iOS 17 trở lên. Điều này đồng nghĩa các mẫu từ iPhone XR hoặc mới hơn đều được hỗ trợ.

Người dùng có thể thiết lập theo các bước sau:

Các bước cài đặt Assistive Access trên iPhone. Ảnh: Tom's Guide

- Mở Cài đặt (Settings).

- Chọn Trợ năng (Accessibility).

- Chọn Assistive Access.

- Nhấn Thiết lập Assistive Access (Set Up Assistive Access) rồi chọn Tiếp tục (Continue).

- Thêm các ứng dụng được phép sử dụng bằng cách nhấn biểu tượng dấu cộng màu xanh. Với nhu cầu cơ bản, có thể chỉ giữ lại Điện thoại (Calls), Tin nhắn (Messages), Bản đồ (Maps) và Camera.

- Chọn giao diện Grid nếu muốn hiển thị các biểu tượng lớn, dễ thao tác.

Cuối cùng, đặt một mã PIN gồm bốn chữ số để khóa thiết bị trong chế độ Assistive Access. Muốn quay trở lại giao diện iOS thông thường, người dùng phải nhập đúng mã này.

Việc giới hạn số lượng ứng dụng và loại bỏ nhiều tính năng không cần thiết giúp chiếc iPhone hoạt động giống một điện thoại tối giản nhưng vẫn giữ được các tiện ích hiện đại như định vị GPS, chụp ảnh hay liên lạc. Đây có thể là lựa chọn tiết kiệm cho những ai đang có sẵn một chiếc iPhone cũ và muốn giảm sự phụ thuộc vào smartphone mà không phải hy sinh các chức năng thiết yếu.

(Theo Tom's Guide)