Đẩy mạnh các nỗ lực phòng ngừa ung thư cổ tử cung

Theo các chuyên gia Bệnh viện K, ung thư cổ tử cung là một trong những ung thư hay gặp ở nữ giới, chiếm khoảng 12% tổng số ung thư ở nữ. Theo thống kê gần nhất, mỗi năm cả nước ghi nhận 4.200 ca mắc ung thư cổ tử cung mới và 2.400 ca tử vong do căn bệnh này.

Tuy nhiên Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới đang đứng trước cơ hội có thể loại trừ căn bệnh này.

Theo thông tin từ Úc, quốc gia này triển khai vắc xin HPV sớm và độ bao phủ cao, vì vậy hiệu quả được xem là rõ rệt nhất thế giới. Tại đây, 85,9% bé gái và 83,4% bé trai đã được nhận ít nhất 1 liều vắc xin HPV trước tuổi 15.

Úc hiện cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới được dự đoán sẽ xóa sổ ung thư cổ tử cung vào năm 2035 nhờ tiêm tiêm phòng, đặc biệt là tiêm tại trường học cho thiếu niên 12 - 13 tuổi.

Tại Châu Âu, các quốc gia triển khai tiêm vắc xin ngừa HPV sớm đã ghi nhận sự giảm rõ rệt các tổn thương tiền ung thư ở nhóm đã tiêm, cùng với mức giảm mạnh tỷ lệ nhiễm HPV type 16 và 18 trong cộng đồng. Một số nước còn cho thấy xu hướng giảm ung thư cổ tử cung ở nhóm trẻ tuổi, đặc biệt là những thế hệ được tiêm chủng từ khi còn đi học.

Chuyên gia y tế nhận định, điều này cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc tiêm ngừa virus HPV từ sớm, đặc biệt là từ trước tuổi 15 có hiệu quả đáng kể trong phòng bệnh.

Vắc xin có tác dụng phòng bệnh như thế nào?

Hầu hết các chủng HPV vô hại, nhưng một số loại có thể gây mụn cóc sinh dục (chủng nguy cơ thấp) và các chủng nguy cơ cao hơn có thể dẫn đến các bệnh ung thư như: ung thư cổ tử cung, hậu môn, vòm họng. HPV chủ yếu lây truyền qua đường tình dục, tiếp xúc da hoặc niêm mạc…

Theo Ths.BS Lê Thanh Khôi - Trưởng Hội đồng chuyên môn Y khoa, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, hiện tại có 2 loại vắc xin ngừa HPV. Trong đó, vắc xin 4 chủng bảo vệ chống lại 4 type HPV 6,11,16 và 18, trong đó type 16 và 18 gây ra khoảng 70% ca ung thư cổ tử cung, type 6 và 11 gây ra 90% ca sùi mào gà.

Khách hàng tìm hiểu về vắc xin HPV tại Long Châu. Ảnh: Thao Nguyen

Với loại vắc xin 9 chủng giúp bảo vệ chống lại 9 type HPV: 6,11,16,1831,33, 45, 52, 58, trong đó các type bổ sung 31,33,52,58 chống lại khoảng 20% ca ung thư cổ tử cung còn lại.

Theo BS. Thanh Khôi, vắc xin ngừa HPV đã được sử dụng tại Việt Nam từ trước 2010. Tuy nhiên tỷ lệ tiêm vắc xin HPV ở Việt Nam còn thấp, với một nghiên cứu năm 2021 cho thấy chỉ 12% phụ nữ và trẻ em gái trong độ tuổi 15 - 29 đã được tiêm. Một nghiên cứu khác năm 2016 tại TP.HCM ghi nhận tỷ lệ này ở mức 10,45%. Trong khi, theo chuyên gia y tế, nếu được tiêm chủng sớm (trước tuổi 15) thì hiệu quả rõ rệt hơn nhiều so với tiêm chủng ở lứa tuổi lớn hơn.

“Hiện chúng tôi có đủ vắc xin ngừa HPV cung cấp chủng ngừa tại các trung tâm tiêm chủng của Long Châu”, BS. Khôi cho hay.

