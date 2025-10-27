Dự án bị dừng thi công vì xây dựng không phép

Sở Tài chính vừa báo cáo UBND TPHCM về việc thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cao ốc 430 Nguyễn Tất Thành (tên thương mại Lancaster Lincoln), phường Xóm Chiếu, do Công ty Cổ phần Trung Thủy Lancaster làm chủ đầu tư.

Giai đoạn 2016-2017, dự án này được quảng bá rầm rộ trên thị trường và định vị ở phân khúc cao cấp. Được sự ủy quyền của chủ đầu tư, từ giữa năm 2017, CTCP Địa ốc Trung Thủy đã ký hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ tại dự án với nhiều khách hàng.

Dự án Lancaster Lincoln đã được thi công phần ngầm theo giấy phép xây dựng cấp vào tháng 12/2017. Năm 2018, UBND quận 4 (cũ) ra quyết định xử phạt chủ đầu tư vì hành vi thi công không phép. Đến nay, dự án vẫn tạm dừng thi công.

Dự án Lancaster Lincoln ngừng thi công từ năm 2018 đến nay. Ảnh: Anh Phương

Cuối tháng 6/2025, chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án với các nội dung như: chuyển pháp nhân chủ đầu tư sang Trung Thủy Lancaster, thay đổi diện tích đất từ 4.621,8m2 lên 8.098,3m2 và tăng số lượng căn hộ từ 120 căn lên 957 căn.

Về pháp lý, Sở Tài chính TP.HCM cho biết dự án có nguồn gốc từ hai khu đất số 428 và 430 Nguyễn Tất Thành. Năm 2024, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị UBND TPHCM rà soát giá trị quyền sử dụng đất đối với khu đất 430 Nguyễn Tất Thành.

Đối với đề nghị mở rộng diện tích lên 8.098,3m2, Sở Tài chính cho biết phần diện tích mới gồm ba phần.

Thứ nhất, phần đất 6.786,7m2, cơ quan chức năng xác định Trung Thủy Lancaster có quyền sử dụng hợp pháp. Thứ hai, phần đất 542,1m2 là đất do Nhà nước quản lý, nằm xen cài giữa hai khu 428 và 430 Nguyễn Tất Thành, không đủ điều kiện để tách thành dự án độc lập. Thứ ba, phần đất 764,5m2 thuộc quy hoạch đất giao thông, chủ đầu tư chưa có quyền sử dụng.

Đến nay, UBND phường Xóm Chiếu chưa có ý kiến về sự phù hợp ranh giới và vị trí thực hiện dự án mà nhà đầu tư đề xuất, với tổng quy mô 8.098,3m2.

Lấn chiếm đất lộ giới

Trong quá trình triển khai dự án Lancaster Lincoln, chủ đầu tư đã có nhiều vi phạm về xây dựng và đất đai, được Thanh tra TPHCM chỉ ra trong văn bản ban hành ngày 21/7 vừa qua.

Cụ thể, cơ quan thanh tra xác định khu đất tại 428-430 Nguyễn Tất Thành mới chỉ được cấp phép xây dựng phần ngầm cho khu đất số 430, trong khi khu đất số 428 chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và cũng chưa được công nhận là phần thuộc dự án.

Tuy nhiên, kiểm tra hiện trạng cho thấy toàn bộ diện tích khoảng 8.411m2 tại khu đất 428-430 Nguyễn Tất Thành đã được chủ đầu tư xây dựng xong tầng hầm và đóng nắp hầm, bao gồm cả phần lấn sang đất giao thông và đất quy hoạch lộ giới do Nhà nước quản lý.

Trong đó, có 1.273,4m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới của khu đất 428 Nguyễn Tất Thành, được UBND TPHCM giao cho địa phương quản lý. Tuy vậy, chủ đầu tư đã lấn chiếm toàn bộ diện tích này, xây dựng tầng hầm hợp khối với công trình tại 430 Nguyễn Tất Thành.

Sở Tài chính kiến nghị UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, báo cáo việc xử lý hành vi chiếm đất giao thông và đất quy hoạch lộ giới của chủ đầu tư dự án Lancaster Lincoln.

Đối với các nội dung liên quan đến thủ tục điều chỉnh dự án, Sở Tài chính đề nghị UBND TPHCM giao các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát và làm rõ theo phạm vi phụ trách.