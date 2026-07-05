Sáng 5/7, trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Đình Tâm (SN 1959, chủ khách sạn Đông Á ở đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, trong cơn bão số 1 Maysak, gần 50 du khách lưu trú tại khách sạn Đông Á phải ở lại đảo do toàn bộ tàu khách tạm dừng hoạt động để bảo đảm an toàn.

Con lợn rừng được chủ khách sạn dùng thiết đãi du khách. Ảnh: Đ.X

Ông Tâm cho biết, khi nghe tin bão số 1 sắp đổ bộ, gần 50 du khách đang lưu trú tại 20 phòng của khách sạn không khỏi lo lắng. Để tạo không khí ấm cúng và giúp mọi người yên tâm hơn, ông quyết định mổ lợn, tổ chức một bữa cơm thân mật để tất cả cùng quây quần.

"Con lợn rừng này tôi mua từ Mộc Châu và nuôi hơn 1 năm mới đem ra đãi khách trong bữa tối ngày 4/7. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng muốn du khách cảm nhận được sự ấm áp, hiếu khách của người dân Cô Tô", ông Tâm chia sẻ.

Bếp trưởng và nhân viên khách sạn trực tiếp chế biến các món ăn. Ảnh: Đ.X

Cũng theo chủ khách sạn này, sau khi có ý định mổ lợn rừng, 20 nhân viên của khách sạn cùng một số du khách đã cùng nhau chế biến gần 10 món ăn. Trong đó, một số du khách tỉnh Phú Thọ đã tự tay thể hiện những món đặc sản của địa phương với hương vị rất ngon.

Sau khi chế biến xong, gần 50 du khách đã được sắp xếp ăn uống vui vẻ, thân mật bên trong nhà ăn của khách sạn.

Thực phẩm được sơ chế sạch sẽ trước khi chế biến. Ảnh: Đ.X

Ông Tâm thông tin, ngoài việc chuẩn bị bữa tối miễn phí, khách sạn vẫn giữ nguyên giá các dịch vụ và hỗ trợ tối đa cho du khách trong thời gian lưu trú do ảnh hưởng của bão.

"Quan điểm của tôi là dù thời tiết không thuận lợi, du khách vẫn phải có trải nghiệm tốt nhất. Tôi muốn mọi người cảm thấy an tâm, thoải mái như đang ở chính ngôi nhà của mình", ông Tâm nói thêm.

Gần 50 du khách được thiết đãi bữa tối thân mật. Ảnh: Đ.X

Sáng 5/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cập nhật nhanh về diễn biến bão số 1 Maysak. Theo đó, từ đầu giờ chiều 4/7, hoàn lưu bão số 1 Maysak bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến Đông Bắc Bộ.

Lúc 13h30, trạm khí tượng Cửa Ông (Quảng Ninh) ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Khoảng 19h cùng ngày, bão áp sát ven biển Quảng Ninh và duy trì ảnh hưởng trên khu vực ven bờ hơn 2 giờ trước khi đổ bộ vào Móng Cái lúc 22h. Đến khoảng 2h ngày 5/7, tâm bão đã di chuyển sang phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Tất cả đều vui vẻ khi ăn bữa tối đầm ấm trong thời điểm bão số 1 làm ảnh hưởng. Ảnh: Đ.X

Đến 5h ngày 5/7, tâm bão đã ở trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái khoảng 63km về phía Bắc, cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5-10km/h. Dự báo trong 6-12 giờ tới, bão tiếp tục suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp.