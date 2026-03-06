Sau nhiều năm làm thuê rồi trở thành chủ khách sạn tại phường Cửa Lò (Nghệ An), vợ chồng anh Võ Văn Nguyên (51 tuổi) tiếp tục mở rộng hướng kinh doanh khi đầu tư nuôi chồn hương – một loại vật nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao.

Vợ chồng anh Nguyên phát triển mô hình chăn nuôi chồn hương, tìm thêm hướng đi mới

Cuối năm 2022, anh Nguyên thuê 2ha đất tại làng Nam (xã Hưng Nguyên Nam), đầu tư 1 tỷ đồng xây dựng trang trại chăn nuôi khép kín. Riêng giai đoạn đầu, anh bỏ 300 triệu đồng làm chuồng trại rộng khoảng 100m2 và 700 triệu đồng nhập 70 cặp chồn hương giống, độ tuổi 7-8 tháng.

Theo anh Nguyên, ý tưởng nuôi chồn hương xuất phát từ chính quá trình kinh doanh khách sạn trước đó. “Tôi nhận thấy nhu cầu thực khách đối với các món đặc sản, trong đó có chồn hương, rất lớn. Thị trường còn dư địa nên tôi quyết định tìm hiểu để đầu tư”, anh nói.

Chồn hương trưởng thành thường đạt trọng lượng trung bình từ 3-5kg/con

Trước khi triển khai, anh dành thời gian đi nhiều tỉnh phía Nam tham quan các mô hình nuôi chồn hương, học hỏi kỹ thuật, tìm hiểu tập tính, bệnh thường gặp và đặc biệt là hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý đối với động vật hoang dã.

Chồn hương được nuôi trong môi trường yên tĩnh, sạch sẽ, cách xa khu dân cư. Thức ăn chủ yếu là cháo nấu từ cá, đầu cổ gà, trứng vịt lộn; ngoài ra bổ sung thêm chuối chín để hỗ trợ tiêu hóa. Chất thải được xử lý đưa xuống ao nuôi cá trê, rô phi, tận dụng làm nguồn thức ăn, giảm chi phí.

Tuy nhiên, thời gian đầu trang trại gặp không ít khó khăn. Hệ thống chuồng sắt ban đầu không phù hợp điều kiện khí hậu, tỷ lệ chồn hương hao hụt lên tới 10-20%. Sau khi chuyển sang xây gạch và lắp đặt inox, điều chỉnh thiết kế thông thoáng hơn, tỷ lệ hao hụt giảm xuống dưới 10%.

Hệ thống chuồng trại khép kín, xây cao cách mặt đất khoảng 80cm

Chị Phạm Thị Hường (44 tuổi), vợ anh Nguyên, cho biết khó khăn lớn nhất là giai đoạn sinh sản. Có trường hợp chồn hương khó đẻ, vợ chồng chị phải đưa đi can thiệp thú y giữa đêm, chi phí hơn 1,5 triệu đồng/lần.

“Sau khi tích lũy thêm kinh nghiệm và cải thiện kỹ thuật chăm sóc, các sự cố tương tự hầu như không còn”, chị nói.

Năm đầu tiên, gia đình anh chủ yếu ổn định đàn. Sang năm thứ hai bắt đầu gây đàn từ những cá thể sinh sản tốt. Từ năm thứ ba, đàn chồn hương tăng mạnh, trang trại có nguồn thu ổn định từ bán con giống và thịt thương phẩm.

Chồn hương sau khoảng 3 tháng chăm sóc được tuyển chọn làm con giống

Hiện trang trại đã mở rộng khu chăn nuôi lên gần 500m2, tổng đàn hơn 400 con, trong đó khoảng 300 con bố mẹ và hơn 100 con thương phẩm. Con giống là nguồn thu chính.

Theo chủ trang trại, chi phí nuôi chồn hương khoảng 2.000 đồng/con/ngày. Sau hơn 3 tháng chăm sóc, chồn đạt trọng lượng 1-1,2kg có thể tuyển chọn làm con giống với giá 10-12 triệu đồng/cặp; trong khi chồn thịt thương phẩm được bán với giá 1,7-1,9 triệu đồng/kg.

Riêng năm 2025, trang trại đã xuất bán khoảng 300 con giống cho khách hàng trong tỉnh và các địa phương như Hà Tĩnh, Hưng Yên, thu về hơn 1,5 tỷ đồng. Sắp tới, vợ chồng anh tiếp tục mở rộng khu chăn nuôi nhằm đảm bảo nguồn cung thịt chồn hương thương phẩm cho các nhà hàng, quán ăn.

“Nghề này không quá khó nhưng cũng không hề đơn giản. Người nuôi cần thực sự đam mê, nắm vững kỹ thuật và thường xuyên theo dõi đàn vật nuôi”, anh nói, đồng thời cho biết sẵn sàng hỗ trợ bà con về kỹ thuật, cung cấp con giống hợp pháp và kết nối đầu ra.

Trang trại nuôi chồn hương của gia đình anh Nguyên hiện được địa phương quan tâm, tạo điều kiện hoàn thiện các thủ tục liên quan và đảm bảo yêu cầu chăn nuôi. Hướng phát triển này cũng đang được giới thiệu để người dân tìm hiểu, tham khảo khi có nhu cầu đầu tư.