Những ngày tháng 3, trên hầu khắp các cánh đồng của phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh, không khí lao động càng trở nên nhộn nhịp, rộn ràng hơn bao giờ hết, khi bà con nông dân bước vào thời điểm thu hoạch khoai tây vụ Đông.

Theo lãnh đạo phường An Sinh, vụ Đông năm nay, tổng diện tích trồng khoai tây trên địa bàn đạt 147,6ha. Trong đó, giống khoai tây Atlantic liên kết với một công ty thu mua sản phẩm theo mô hình liên kết “4 nhà” chiếm 140ha, đây là giống khoai tây vượt trội về năng suất và chất lượng.

Người dân tại đây cho biết, năm nay thời tiết tương đối thuận lợi, ít xảy ra rét đậm kéo dài, cùng với việc chủ động áp dụng đúng quy trình kỹ thuật từ khâu làm đất, chọn giống, xuống giống đến chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Vì vậy, diện tích khoai tây sinh trưởng, phát triển tốt, cây khỏe, ít sâu bệnh, củ to, đều, mẫu mã đẹp, đáp ứng yêu cầu của thương lái và thị trường tiêu thụ.

Ngoài ra, khoai tây vẫn là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, thời gian sinh trưởng ngắn, đầu ra tương đối ổn định.

Khoai tây được thu hoạch bằng máy móc giúp nông dân đỡ tốn công sức, thời gian. Ảnh: Đ.X

"Gia đình tôi có hơn 10 sào trồng khoai tây từ trước Tết Nguyên đán, đến nay làm chơi nhưng ăn thật, lúc thu hoạch thì có máy móc, thương lái tới tận ruộng thu mua. Ra Tết nhờ bán khoai tây nên nhà tôi có mấy chục triệu để sinh hoạt, những hộ khác trồng nhiều hơn còn lãi cao nữa", ông Nguyễn Văn Hùng (nông dân phường An Sinh) cho biết.

Thương lái tới tận khu trồng khoai tây để mua. Ảnh: Đ.X

Với những đặc điểm về thổ nhưỡng, hiện nay, phường An Sinh duy trì 122ha tại các khu: Đông Thành, Bình Sơn Đông, Bình Sơn Tây, Bắc Mã 1, Bắc Mã 2, Đạo Dương và Chi Lăng đồng thời mở rộng thêm diện tích tại khu Đồng Ý 10ha và khu Đìa Sen 8 ha.

Theo ước tính, mỗi sào khoai tây sau khi trừ hết chi phí sẽ mang lại lợi nhuận từ 2 đến 3 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với một số loại cây hoa màu khác được trồng trong vụ. Như vậy, nông dân trồng khoai tây tại phường sẽ thu về gần 10 tỷ đồng. Dự kiến, vụ đông 2026 phường An Sinh sẽ thu hoạch được khoảng 1.500 tấn khoai tây.

Những củ khoai tây với mẫu mã đẹp đủ điều kiện được thương lái thu mua. Ảnh: Đ.X

Việc thương lái thu mua tận ruộng giúp bao tiêu sản phẩm cho nông dân, tối ưu lợi nhuận. Ảnh: Đ.X