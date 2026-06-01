Con mèo Choupette cùng cố giám đốc sáng tạo Chanel Karl Lagerfeld. Ảnh: Telegraph

Từng là biểu tượng trong thế giới thời trang xa xỉ, mèo Choupette của cố giám đốc sáng tạo Chanel Karl Lagerfeld hiện sống một cuộc đời khác xa những lời đồn đại về khối tài sản thừa kế trị giá hàng tỷ đồng.

Sống cùng quản gia, đi chụp ảnh mẫu để kiếm tiền



Trước khi chủ nhân qua đời, Choupette từng là một trong những thú cưng nổi tiếng nhất thế giới. Ông chủ giàu có thường xuyên đưa chú mèo xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang, chiến dịch quảng cáo và nhiều sự kiện lớn.

Không chỉ trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo của ông, Choupette còn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên mạng xã hội và là nhân vật chính của 2 cuốn sách.

Ông Karl Lagerfeld từng kể nhiều câu chuyện đặc biệt về thú cưng của mình, trong đó có việc Choupette sở hữu tài khoản ngân hàng riêng với số tiền lên tới bảy chữ số. Ông cũng nổi tiếng vì sự chiều chuộng dành cho chú mèo này khi bố trí 2 người trợ lý chuyên chăm sóc và yêu cầu ghi chép chi tiết mọi hoạt động hằng ngày của nó.

Sau khi ông qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2019, nhiều nguồn tin cho rằng, ông đã dành khoảng 850.000 bảng Anh (hơn 30 tỷ đồng) trong khối tài sản cho Choupette - con mèo cưng mà ông luôn gọi là "tình yêu lớn duy nhất" của đời mình.

Tuy nhiên, 7 năm đã trôi qua, khoản thừa kế ấy vẫn chưa xuất hiện.

Hiện Choupette, một con mèo cái giống Birman màu xanh kem, đang sống cùng cô Francoise Cacote - người quản gia thân cận từng làm việc nhiều năm cho Lagerfeld.

Để duy trì cuộc sống, nuôi dưỡng thú cưng nổi tiếng này, cô Cacote cho biết mình vẫn phải làm việc bán thời gian, trong khi Choupette tiếp tục phải tham gia các chiến dịch quảng cáo và chụp hình thời trang tại Pháp.

Cô Francoise Cacote cùng con mèo Choupette và anh Lucas Berullier - quản lý công việc của mèo. Ảnh: Telegraph

Chưa nhận được khoản tiền thừa kế

Luật pháp Pháp không cho phép động vật trực tiếp thừa kế tiền hoặc bất động sản. Do vậy, khoản tiền thừa kế từ ông chủ giàu có của Choupette phải được chuyển qua người giám hộ hợp pháp - cô Francoise Cacote.



Theo Cacote, quá trình giải quyết tài sản của Lagerfeld đang gặp nhiều trở ngại do những tranh chấp kéo dài với cơ quan chức năng.

"Tôi muốn hoàn toàn minh bạch, cho đến hôm nay, chúng tôi tuyệt đối chưa nhận được gì cả", cô nói.

Sự phức tạp của vụ việc buộc cô phải thuê các luật sư chuyên trách để bảo vệ quyền lợi liên quan đến phần tài sản mà nhà thiết kế quá cố được cho là đã để lại cho Choupette, theo Telegraph.

"Trong lúc mọi việc chưa ngã ngũ, ưu tiên hàng đầu của tôi là đảm bảo Choupette không thiếu thốn bất cứ điều gì. Nó vẫn nhận được đầy đủ tình yêu thương, sự quan tâm và chăm sóc cần thiết", cô cho biết.

Nội dung bản di chúc của ông chủ Choupette chưa bao giờ được công bố đầy đủ. Dẫu vậy, với cô Cacote, tiền bạc không phải điều quan trọng nhất vào lúc này.

"Điều quan trọng nhất là Choupette được hạnh phúc, được bao bọc bởi tình yêu thương và sự quan tâm, đúng như những gì Karl mong muốn", cô nói.

Người phụ nữ này vẫn hy vọng cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm sẽ sớm được giải quyết, để tâm nguyện cuối cùng của nhà thiết kế lừng danh dành cho người bạn 4 chân đặc biệt của mình có thể trở thành hiện thực.