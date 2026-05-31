Mới đây, Ethan Turner (18 tuổi) đã nhận bằng tốt nghiệp tại Trường Trung học Abbeville, bang Alabama (Mỹ). Đối với nhiều người, đây là một cột mốc bình thường của tuổi trưởng thành. Nhưng với Ethan, đó là thành quả của cả một hành trình vượt qua biến cố từng khiến cả nước Mỹ dõi theo.

Ethan Turner đi chơi khi nhỏ. Ảnh: Cbsnews

Bị bắt cóc, giam cầm khi mới 5 tuổi

Năm 2013, khi mới 5 tuổi, cậu bé Ethan bị tay súng Dykes bắt cóc khi đang trên xe buýt đi học tại vùng nông thôn Alabama. Dykes đã nổ súng sát hại tài xế Charles Poland - người cố gắng bảo vệ các em học sinh trên xe, rồi bắt cóc Ethan. Hắn ta mang Ethan xuống một căn hầm tự xây dựng và giam giữ cậu suốt 6 ngày.

Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cả nước Mỹ. Diễn biến số phận cậu bé, cuộc đối đầu căng thẳng giữa kẻ bắt cóc và lực lượng chức năng được cả nước theo dõi.

Sau khoảng 6 ngày, vụ việc kết thúc khi lực lượng chức năng giải cứu thành công, đưa Ethan ra ngoài an toàn và tiêu diệt kẻ bắt cóc.

Từ đó, Ethan được công chúng biết đến với cái tên "cậu bé trong căn hầm".

Ethan Turner trong ngày nhận bằng tốt nghiệp cấp 3. Ảnh: People

Vượt qua khó khăn

Hơn một thập kỷ sau biến cố kinh hoàng, Ethan giờ đây đã là một chàng trai khỏe mạnh, tốt nghiệp cấp 3.

Ethan mong muốn được mọi người nhìn nhận như một người bình thường, thay vì mãi gắn với ký ức đau thương - "cậu bé trong căn hầm" năm nào.

"Tôi không muốn mọi người chỉ nhớ đến mình vì chuyện đó. Tôi cũng không muốn những gì đã xảy ra khiến người khác cảm thấy sợ hãi khi đi xe buýt", Ethan chia sẻ.

Trong lễ tốt nghiệp vừa qua, gia đình Ethan không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến cậu bước lên sân khấu nhận bằng, theo People.

Bà Nicci Turner, mẹ của Ethan, cho biết bà luôn dạy các con rằng, nghịch cảnh không quyết định con người cũng như tương lai.

"Tôi thường nhắc con, những gì xảy ra với con không định nghĩa con người con, cuộc đời con. Con có thể tự đứng dậy và tiếp tục bước về phía trước", bà nói.

Theo Ethan, những năm qua cậu tìm thấy niềm vui và sự cân bằng thông qua các hoạt động như vẽ tranh, xây dựng, hàn kim loại. Cậu cũng đặc biệt yêu thích thiên nhiên và lĩnh vực lâm nghiệp.

"Tôi thích thiên nhiên, thích cây cối và những gì liên quan đến rừng. Đơn giản là tôi thích được ngắm nhìn thế giới bên ngoài", Ethan tâm sự.

Ethan chia sẻ bản thân có niềm đam mê với nghề hàn và quyết định theo đuổi con đường này trong tương lai.

Sau khi tốt nghiệp, Ethan dự định theo học trường cao đẳng về ngành hàn. Chàng trai trẻ hy vọng câu chuyện của mình có thể tiếp thêm động lực cho những người đang phải đối mặt với khó khăn trong cuộc sống.

"Đừng bỏ cuộc! Hãy tiếp tục tiến lên và đi từng bước một", Ethan nhắn nhủ.

Ông Phillip Parker, cựu hiệu trưởng trường tiểu học của Ethan, cho biết lễ tốt nghiệp là khoảnh khắc đặc biệt xúc động đối với các giáo viên và nhân viên nhà trường khi chứng kiến cậu trưởng thành sau vụ bắt cóc kinh hoàng.

"Chúng tôi đã chứng kiến em ấy quay trở lại trường học sau biến cố đó. Ethan thích nghi rất tốt. Tôi không nghĩ có nhiều đứa trẻ có thể làm được điều tương tự", ông nói.

Ông Donny Bynum, cựu Giám đốc Sở Giáo dục, cho rằng cố tài xế đã hy sinh để bảo vệ các học sinh trên xe buýt năm ấy hẳn sẽ rất tự hào khi chứng kiến những gì Ethan đạt được ngày hôm nay.

Với Ethan, một chương mới của cuộc đời đang mở ra sau tuổi thơ đầy tổn thương. Anh tin rằng tương lai của mình sẽ được tạo nên bằng sự bền bỉ và những thành quả mà bản thân tiếp tục vun đắp.