Bà Kanokvann Panwichian dành tiền tiết kiệm, lương hưu mua nhà cho mèo hoang. Ảnh: Khaosodenglish

Bà Kanokvann Panwichian (81 tuổi) - cựu nhân viên tòa án tỉnh Phitsanulok, hiện sống tại tỉnh Sukhothai (Thái Lan) đã dùng tiền tiết kiệm để mua một căn nhà cho những con mèo hoang.

Nhiều năm trước, một con mèo hoang đi lạc vào nhà bà rồi ở lại. Sau đó, con mèo sinh thêm những con mèo con. Bà chăm sóc chúng, cho chúng ăn, tiêm phòng cẩn thận.

Mèo mẹ Namtan và 3 con Nong Klang, Nong Lek và Nong Namtansai thường xuyên sang trú ở một căn nhà gỗ bỏ trống cuối ngõ.

Bà Kanokvann Panwichian chăm sóc những chú mèo hoang. Ảnh: Khaosodenglish

Ngày nào bà Kanokvann cũng mang thức ăn sang cho chúng. Thế nhưng, việc mèo của mình “ở nhờ” nhà của người khác khiến bà luôn cảm thấy áy náy.

Sau nhiều đắn đo, bà đưa ra quyết định mua luôn căn nhà đó để những chú mèo có nơi ở, theo Khaosodenglish.

Căn nhà được bán với giá 1 triệu baht (hơn 800 triệu đồng). Bà trả trước một nửa, số còn lại được trả góp trong vòng 20 tháng, mỗi tháng 25.000 baht (20,2 triệu đồng) - số tiền gần bằng toàn bộ khoản lương hưu của bà.

Sau khi trả góp, số tiền sinh hoạt còn lại của bà chỉ khoảng 4.000 baht (3,2 triệu đồng) mỗi tháng, buộc bà phải thắt chặt chi tiêu và sống tằn tiện.

“Đó là quãng thời gian rất khó khăn. Nhưng khi trả hết tiền nhà, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản”, bà chia sẻ.

Hiện tại, khoản vay đã được trả hết. Căn nhà nhỏ đã trở thành “vương quốc” riêng của 4 chú mèo. Bà Kanokvann thường xuyên sang đó nghỉ ngơi, ngủ lại và dành thời gian chăm sóc chúng. Trong khi đó, ngôi nhà chính của bà để lại cho con bà sinh sống.