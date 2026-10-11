Một người đàn ông phủ nhận thuê phá dỡ công trình dù hai bên từng trao đổi qua tin nhắn Zalo. Luật sư cho biết dữ liệu điện tử có thể là chứng cứ xác lập hợp đồng, nhưng nghĩa vụ thanh toán phụ thuộc vào thỏa thuận và khối lượng công việc thực tế.

Mạng xã hội lan truyền video tranh cãi giữa một phụ nữ đại diện đội phá dỡ công trình và người đàn ông được cho là chủ nhà tại phường Tương Mai, Hà Nội. Người phụ nữ yêu cầu thanh toán tiền công, trong khi người đàn ông liên tục yêu cầu xuất trình hợp đồng.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, gia đình anh N.H.B. từng thuê chị N.T.L. phá dỡ công trình. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, hai bên phát sinh mâu thuẫn và dừng công việc. Anh B. đã chuyển cho chị L. 20 triệu đồng. Công an phường Tương Mai đã tiếp nhận thông tin về vụ việc.

Vậy khi chủ nhà phủ nhận việc thuê phá dỡ, tin nhắn Zalo có đủ căn cứ để chứng minh hợp đồng và yêu cầu thanh toán tiền công?

Tin nhắn Zalo có thể chứng minh hợp đồng

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Hà Nội), cho biết hợp đồng được xác lập trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên. Với hợp đồng dịch vụ, bên cung ứng có nghĩa vụ thực hiện công việc đã nhận, còn bên sử dụng dịch vụ phải thanh toán theo thỏa thuận.

Pháp luật không bắt buộc mọi hợp đồng thuê phá dỡ giữa cá nhân với cá nhân phải được lập thành văn bản giấy. Do đó, việc hai bên không ký hợp đồng bằng giấy không đồng nghĩa với việc hợp đồng không tồn tại.

Theo luật sư, tin nhắn Zalo, SMS và các dữ liệu điện tử khác có thể được sử dụng làm chứng cứ để giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, giá trị chứng minh cần được đánh giá dựa trên nội dung trao đổi, danh tính người gửi và sự thống nhất giữa các bên về công việc, giá cả, phương thức thanh toán.

Nếu tin nhắn thể hiện chủ nhà đồng ý thuê phá dỡ, hai bên thống nhất về giá và phạm vi công việc, đồng thời bên được thuê đã triển khai theo thỏa thuận, đây có thể là căn cứ quan trọng chứng minh quan hệ hợp đồng.

Ngược lại, nếu các bên mới chỉ trao đổi để tham khảo giá hoặc bàn bạc phương án mà chưa thống nhất những nội dung cơ bản, chưa thể khẳng định hợp đồng đã được xác lập.

Chủ nhà phủ nhận, căn cứ nào để đòi tiền công?

Theo luật sư Hoàng Tùng, việc chủ nhà phủ nhận không đương nhiên làm mất giá trị chứng minh của tin nhắn. Vấn đề quan trọng là người yêu cầu thanh toán có đủ chứng cứ chứng minh việc thuê phá dỡ, nội dung thỏa thuận và nghĩa vụ trả tiền hay không.

Công an có mặt tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Ngoài tin nhắn, người được thuê có thể cung cấp hình ảnh, video quá trình thi công, ghi âm, chứng từ chuyển khoản, giấy tờ giao nhận tiền, chứng từ chi phí nhân công và lời khai của người làm chứng.

Đối với khoản 20 triệu đồng đã chuyển, cần làm rõ mục đích thanh toán. Nếu đây là tiền công hoặc khoản thanh toán theo thỏa thuận phá dỡ, giao dịch có thể củng cố căn cứ cho thấy hai bên đã có quan hệ thuê dịch vụ. Tuy nhiên, riêng việc chuyển tiền chưa đủ để xác định toàn bộ nội dung hợp đồng hoặc số tiền còn nợ.

Trong tranh chấp dân sự, bên đưa ra yêu cầu có trách nhiệm cung cấp chứng cứ chứng minh yêu cầu của mình có căn cứ và hợp pháp. Vì vậy, người được thuê cần làm rõ khối lượng công việc đã thực hiện, giá trị dịch vụ theo thỏa thuận, khoản tiền đã nhận và số tiền còn yêu cầu thanh toán.

Dừng thi công giữa chừng có phải trả đủ tiền?

Nghĩa vụ thanh toán khi công việc bị dừng giữa chừng phụ thuộc vào thỏa thuận giữa các bên, khối lượng công việc thực tế và nguyên nhân chấm dứt hợp đồng.

Người đàn ông liên tục yêu cầu xuất trình hợp đồng. Ảnh: Cắt từ clip

Chủ nhà không mặc nhiên phải trả toàn bộ giá trị hợp đồng khi công việc chưa hoàn thành. Ngược lại, việc phát sinh mâu thuẫn cũng không đương nhiên giúp chủ nhà từ chối thanh toán phần dịch vụ đã được thực hiện theo thỏa thuận.

Khi giải quyết tranh chấp, các bên cần làm rõ khối lượng phá dỡ thực tế, đơn giá đã thống nhất, chi phí phát sinh, số tiền đã thanh toán và nguyên nhân công việc bị dừng. Đây là những căn cứ để xác định nghĩa vụ thanh toán của mỗi bên.

Để bảo vệ quyền lợi, các bên nên lưu giữ tin nhắn gốc, dữ liệu điện tử, hình ảnh thi công và chứng từ thanh toán. Nếu không thể thương lượng, họ có thể yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.