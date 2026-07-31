Ngày 31/7, phát biểu khai mạc Hội nghị Châu Á của Hiệp hội Kinh tế lượng khu vực Đông Á và Đông Nam Á năm 2026 (AMES 2026), GS.TS Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global, cho biết từ một nền kinh tế có quy mô khiêm tốn, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 35 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong 15 năm qua. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam cũng đang tiến gần mốc 1.000 tỷ USD.

Theo GS.TS Nguyễn Đức Khương, mục tiêu của Việt Nam không chỉ là tăng trưởng nhanh mà còn hướng tới trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Trong bối cảnh AI phát triển nhanh, cùng những tác động từ căng thẳng thương mại, biến đổi khí hậu và bất ổn địa chính trị, bài toán đặt ra là làm thế nào để duy trì tốc độ tăng trưởng đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Các chuyên gia kinh tế chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: D.Anh

PGS.TS Nguyễn Hoàng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại, cũng cho rằng thế giới đang trải qua những biến động lớn về địa chính trị, khí hậu, công nghệ, nhân khẩu học và kinh tế toàn cầu

Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, việc hoạch định chính sách cần dựa trên bằng chứng khoa học đáng tin cậy, phương pháp nghiên cứu tiên tiến và hợp tác quốc tế.

AMES 2026 là sự kiện quy tụ gần 300 học giả, chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế, đến từ các trường đại học và tổ chức nghiên cứu uy tín.

Các chủ đề của hội nghị tập trung vào nhiều lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu như kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, tài chính, thương mại quốc tế, kinh tế lao động, kinh tế học hành vi, chuỗi cung ứng, kinh tế y tế, cùng các vấn đề về địa chính trị, thương chiến và kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Điểm nhấn của hội nghị là bài giảng của Giáo sư Lars Peter Hansen, chủ nhân giải Nobel Kinh tế năm 2013.