Đoạn video gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội

Theo tìm hiểu, video ngắn này ban đầu được đăng trên kênh TikTok "Bánh tôm Bà Lộc" (cơ sở Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội) có gần 65.000 người theo dõi vào tối ngày 3/11. Đây là kênh mà chủ quán thường xuyên đăng tải các video chia sẻ bí quyết làm món ăn, đánh giá của khách hàng về cửa hàng...

Trong video, chủ quán chia sẻ: "Các bạn đi ăn, nếu đơn hàng của các bạn là 99.000 đồng mà các bạn trả quán 100.000 đồng, thì thôi, cho luôn quán 1.000 đồng đi, đừng đứng lấy lại 1.000 đồng làm gì.

Nói chung, tiền của các bạn, các bạn lấy là đúng thôi, nhưng nhiều khi có tình huống: hai bạn gồm 1 nam, 1 nữ đi ăn với nhau, dư có 1.000 đồng mà đứng lấy lại cho bằng được. Trong miền Nam là người ta cho thêm cơ. Đằng này ở mình thì 1.000 cũng phải lấy lại. Trời ơi, đừng nhá!".

Nữ chủ quán nói thêm: "Mình bảo các bạn này, nếu như các bạn đến quán của mình, các bạn ăn hết 99.000 đồng mà đưa 100.000 đồng thì các bạn cho luôn mình 1.000 đồng đi. Bởi vì đi cạnh bạn gái phải rất sởi lởi, đi cạnh bạn gái lấy lại 1.000 là 'không thoáng'".

Ngay sau khi đăng tải, đoạn video nhận về rất nhiều ý kiến không đồng tình của người xem. Đa số cho rằng, 1.000 đồng cũng là tiền của khách, việc khách có lấy lại hay không, chủ quán không có quyền đánh giá. Nhiều người còn bức xúc cho rằng, chủ quán so sánh giữa người miền Nam và miền Bắc là có sự phân biệt vùng miền.

Sau khi bị chỉ trích dữ dội, phía quán đã gỡ video, tắt tính năng bình luận. Tuy nhiên, trên các bài đăng khác hay trên fanpage, rất nhiều người dùng mạng vào bình luận chỉ trích hoặc thả biểu tượng phẫn nộ.

Hình ảnh của chủ quán lan truyền trên mạng xã hội sau video chia sẻ về 1.000 đồng tiền thừa. Ảnh chụp màn hình

Chủ quán đăng video xin lỗi trong đêm

Ngày 4/11, PV báo VietNamNet đã liên hệ với chủ quán bánh tôm trên nhưng không nhận được phản hồi chính thức.

Đêm 4/11, bà Đỗ Thị Thủy - chủ cơ sở bất ngờ đăng video và bài viết xin lỗi khách hàng vì phát ngôn liên quan 1.000 đồng tiền thừa.

"Thật sự bản thân Thuỷ cũng không ngờ những phát ngôn thiếu kiểm soát đã dẫn đến hệ luỵ nghiêm trọng như thế này. Sự lan truyền nhanh chóng của video và nhiều phản hồi tiêu cực từ mọi người như một hồi chuông cảnh tỉnh để mình nhận ra sai lầm", chủ quán chia sẻ.

Theo bà Thủy, bản thân không hề có ý định sử dụng "nội dung bẩn" để "câu view" hay mục đích xấu nhằm công kích, bôi nhọ, làm ảnh hưởng tiêu cực đến bất kì cá nhân, tổ chức, vùng miền nào cả.

Quán bánh tôm này vốn có lượng khách khá đông. Ảnh: Fanpage quán

Chủ quán cho biết bản thân rơi vào khủng hoảng khi đối mặt với quá nhiều bình luận tiêu cực. Bà mong muốn được mọi người cảm thông và cho cơ hội sửa sai.

Bà Thủy cho hay, từ nay sẽ cẩn trọng hơn trong phát ngôn, tiếp thu góp ý từ khách hàng. "Sau video này, mình sẽ mở lại bình luận của tất cả các kênh để nhận sự chỉ bảo của mọi người", chủ quán viết.

Bà Thủy cũng thừa nhận, đây là lỗi sai của cá nhân bà, không liên quan tới các cơ sở bánh tôm trong hệ thống.