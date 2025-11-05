Trước cửa quán có một cây đa cổ thụ, nên không biết từ bao giờ, nơi đây được gọi là "bánh gối gốc đa".

Ông Đạt (chủ quán) cho biết, quán do bố mẹ của ông mở từ năm 1982, sau khi được truyền nghề lại từ người quen - là một người Hoa.

Những năm đầu, quán chỉ bán 3 loại bánh cơ bản là bánh gối, bánh rán mặn và bánh rán ngọt. Sau này, quán có thêm nhiều món ăn vặt như nem rán, nem chua, há cảo, bánh bao chiên, bánh bột lọc, phở cuốn… để phục vụ nhu cầu đa dạng từ thực khách.

Quán bánh gối, bánh rán nằm bên một cây đa cổ thụ. Ảnh: Nguyễn Huy

Mỗi ngày, chủ quán và nhân viên bắt đầu chuẩn bị nhân, làm vỏ bánh và nặn bánh từ 5h. Sau hơn 40 năm mở bán, bánh gối vẫn là món ăn được ưa chuộng nhất. Chiếc bánh được chiên vàng ruộm, nóng hổi. Lớp vỏ mỏng tang, giòn rụm, tỏa mùi thơm hấp dẫn.

"Nhiều khách quen đã chuyển đi xa 15-20km, nhưng nếu có dịp vẫn về đây để mua bánh gối nhà tôi", ông Đạt chia sẻ.

Bánh gối là món đắt khách nhất tại quán. Ảnh: Nguyễn Huy

Ông Đạt cho biết, để bánh gối ngon thì mọi nguyên liệu đều phải lựa chọn kỹ, từ bột mì làm vỏ bánh tới phần nhân bên trong. Nhiều năm nay, gia đình ông đều tự mua bột mì ngon về trộn, ủ lên men rồi làm vỏ bánh mỗi ngày.

Nhân bánh gồm thịt nạc vai hoặc mông sấn xay nhỏ, mộc nhĩ, củ đậu, nấm hương, cà rốt, hành tây, miến và không thể thiếu lạp xưởng cùng chút hạt tiêu dậy mùi. "Lạp xưởng chính là thành phần tạo nên hương vị đặc biệt của món ăn. Thiếu lạp xưởng thì chiếc bánh gối không còn ngon", ông bật mí.

Tất cả nguyên liệu được tẩm ướp vừa vặn. Phần miến trong nhân chỉ vừa chín tới, không bị nát, dính cũng không khô cứng.

Khi khách gọi món, chủ quán mới chao đều lại những chiếc bánh đã chiên 1 lần trong chảo dầu nóng. Mùi thơm tỏa ra làm cồn cào những chiếc bụng rỗng. Ăn kèm với bánh là nước chấm pha ngọt được thêm vài lát nhỏ đu đủ và đĩa rau sống.

Mỗi chiếc bánh gối có giá 14.000 đồng. Ảnh: Nguyễn Huy

Bánh rán cũng là món ăn làm nên tên tuổi của quán. Ông Đạt chia sẻ, gạo nếp làm vỏ bánh phải được ngâm từ 14h hôm trước, xay và để ráo nước qua đêm.

Sáng hôm sau phần bột này mới được nhào kỹ rồi khéo léo nặn vỏ bánh. Nhân bánh mặn được làm tương tự như nhân bánh gối nhưng không có lạp xưởng. Nhân bánh ngọt là đỗ xanh được đồ kỹ khoảng 2 tiếng, trộn đường và đánh tay cho đến khi quánh, mềm dẻo.

Vỏ bánh hay nhân bánh đều phải được nặn thật đều tay. Ảnh: Nguyễn Huy

Các loại bánh tại quán đều được chiên 1 lần ngay sau khi hoàn thiện và chiên lại lần 2 khi khách mua để đảm bảo độ nóng giòn. Bánh rán ngọt có giá 6.000 đồng/chiếc, bánh rán mặn 9.000 đồng/chiếc.

"Làm vỏ bánh rán rất cầu kỳ, tốn thời gian nên quán bán hết là nghỉ, không làm thêm", ông Đạt nói.

Nước chấm được pha với công thức gia truyền. "Nước chấm nhà tôi quyết định phần lớn độ ngon của món ăn", ông chia sẻ.

Quán bổ sung thêm nhiều món ăn như: nem cua bể, nem chua rán, bánh bèo, phở cuốn... để đa dạng sự lựa chọn cho khách hàng. Ảnh: Nguyễn Huy

Mỗi ngày, quán đón cả trăm thực khách, trong đó có rất nhiều đoàn khách du lịch quốc tế. Để đáp ứng nhu cầu, quán đã mở rộng thêm không gian lên tầng 1 và tầng 2. Tầm chiều tối, khách thường ngồi kín các không gian của quán.

Ông Đạt (chủ quán) đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau từ gọi món, bê đồ, cất xe, tính tiền... cho khách. Ảnh: Nguyễn Huy

Chị Hạnh, chị Tuyết và chị Nga (Hà Nội) là khách quen lâu năm của quán, gắn bó từ thời còn là sinh viên.

"Chúng tôi ăn ở đây gần 20 năm. Giờ quán có thêm nhiều món nhưng bánh gối vẫn là đặc trưng nhất: nhân đầy đặn, lạp xưởng thơm hiếm nơi nào có, nước chấm hài hòa. Chúng tôi ghé quán để vừa thưởng thức và vừa ôn lại những kỉ niệm xưa", nhóm bạn thân chia sẻ.

3 người bạn là khách quen đã 20 năm của quán. Ảnh: Nguyễn Huy

Trên ứng dụng Google, quán nhận gần 800 đánh giá, đạt 4,3 trên 5 sao. Hầu hết thực khách khen món ăn đa dạng, giá cả phải chăng, trong đó bánh gối được yêu thích hơn cả.

Điểm hạn chế của quán là không gian khá hẹp, không có nhiều chỗ ngồi. Nếu tới vào giờ cao điểm, khách thường phải chờ lâu.

Quán nằm ở gần Nhà thờ Lớn, do đó du khách có thể kết hợp tham quan nhà thờ, khám phá các hàng quán ngon quanh khu vực. Quán bắt đầu đón khách từ 9h và đóng cửa lúc 21h-22h.