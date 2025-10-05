Tại các quán cà phê hay nhà hàng, không khó để bắt gặp hình ảnh khách hàng dắt theo thú cưng vào quán, từ những chú chó nhỏ xinh xắn đến những chú mèo được bế trên tay. Dù đã đặt biển cấm rõ ràng với nội dung như “Không mang vật nuôi vào quán” hoặc “Vui lòng để thú cưng bên ngoài”, một số khách vẫn phớt lờ quy định.

Anh Minh (chủ quán cà phê ở Hà Nội) kể rằng, quán có biển cấm vật nuôi khá lớn dán ngay cửa. Cách đây không lâu, vào buổi tối cuối tuần đông khách, một nhóm bạn trẻ tới quán, bế theo một con chó nhỏ.

"Lúc đó tôi đang pha chế, thấy vậy liền chạy ra nhắc nhở rất nhẹ nhàng. Tôi nói quy định quán không cho phép vật nuôi vào khu vực trong nhà, đặc biệt là phòng điều hòa để đảm bảo vệ sinh chung và tránh ảnh hưởng đến khách khác", anh Minh kể.

Vị khách này tỏ ra khó chịu và giải thích rằng con chó rất ngoan, sạch sẽ và không ảnh hưởng tới ai cả. “Tại sao quán không linh động? Giờ bảo em để nó ở đâu?”, khách to tiếng. Các khách khác đang ngồi trong quán dồn ánh mắt theo dõi vụ việc.

Anh Minh cho biết, nếu đuổi thẳng thì sợ mất khách hoặc bị đánh giá tiêu cực trên mạng xã hội. Nhưng anh cũng không thể để chú chó vào quán vì ảnh hưởng tới khách khác. Cuối cùng, anh đề nghị nhóm khách đó nếu không thể gửi thú cưng thì nên chuyển qua một quán khác có khu vực ngoài trời.

Nhiều quán có quy định cấm mang vật nuôi vào trong. Ảnh minh họa: Duy Anh

Chị Trang (chủ một quán cà phê sang trọng ở Ba Đình), cho hay quán có treo biển rất rõ ràng. Nhưng khi khách mang thú cưng vào, nhân viên nhắc nhở nhẹ nhàng thường bị phản ứng lại. Có người còn lớn tiếng: “Nó sạch sẽ hơn cả người cơ”.

"Nếu cứng rắn, chúng tôi sợ mất khách, gây xung đột. Mà im lặng thì lại làm phiền những vị khách khác và tự mình phá vỡ quy định", chị nói.

Trên các nền tảng mạng xã hội, việc mang vật nuôi vào quán cà phê và quán ăn cũng trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi. Một số người dùng cho rằng đó là quyền tự do cá nhân, đặc biệt khi họ xem thú cưng như “thành viên gia đình”. Một người bình luận: “Cún cưng của mình rất ngoan. Quán cấm thì tôi không quay lại nữa”.

Ngược lại, không ít ý kiến bày tỏ sự khó chịu với hành vi này. Một thành viên khác bình luận: “Quán đã treo biển cấm, vậy mà vẫn mang chó mèo vào. Không phải ai cũng thích thú cưng như bạn”.

Quy định cấm mang thú cưng vào quán ăn, quán cà phê trong nhà, đặc biệt là khu vực có điều hòa, là một quy tắc phổ biến ở nhiều quốc gia, vì lý do an toàn thực phẩm và sự tôn trọng đối với khách hàng khác. Tuy nhiên, áp lực giữ khách khiến nhiều chủ quán buộc phải linh động, “nhắm mắt làm ngơ”.

Tình trạng này không chỉ gây khó chịu cho khách hàng mà còn tạo ra những vấn đề vệ sinh. Một số khách hàng dị ứng với lông động vật còn bày tỏ sự bức xúc khi phải đối mặt với nguy cơ sức khỏe.

Việc xử lý tình huống trên đòi hỏi sự khéo léo từ phía nhân viên quán. Tuy nhiên, không phải lúc nào nhân viên cũng đủ kỹ năng và sự tự tin để nhắc nhở khách một cách tế nhị. Một số quán đã thử áp dụng các biện pháp, như bố trí khu vực riêng cho khách mang thú cưng, nhưng không phải quán nào cũng có đủ không gian để thực hiện.

Chị Trang chia sẻ kinh nghiệm, thay vì treo biển "Cấm" mang tính tuyệt đối, các quán có thể sử dụng thông điệp nhã nhặn hơn, như: "Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất và an toàn vệ sinh cho tất cả thực khách, quán xin phép không tiếp nhận vật nuôi trong khu vực này. Trân trọng cảm ơn!". Nhờ vậy vừa duy trì được nguyên tắc, vừa thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng khách hàng.

Việc mang thú cưng ra ngoài là sở thích cá nhân, nhưng việc tôn trọng quy định của cơ sở kinh doanh là cần thiết để không ảnh hưởng tới cộng đồng.

Khoản 2 Điều 7 Nghị định 90/2017/NĐ-CP (đã được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 2 Nghị định 04/2020/NĐ-CP) quy định phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: - Không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng; - Không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015 thì chủ sở hữu chó, mèo có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do chó, mèo gây ra, cụ thể như sau: - Chủ sở hữu chó, mèo phải bồi thường thiệt hại do chó, mèo gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng chó, mèo phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng chó, mèo, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. - Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho chó, mèo gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại. - Trường hợp chó, mèo bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường; khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng chó, mèo có lỗi trong việc để chó, mèo bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại. - Trường hợp chó, mèo thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu chó, mèo đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.