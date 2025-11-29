Cuộc gặp gỡ định mệnh

Ngày 1/11 vừa qua là một ngày đặc biệt trong đời Kim Ngân (SN 1999, quê gốc Nghệ An, sinh ra và lớn lên ở TPHCM) khi được khoác trên mình chiếc áo cưới, cùng người mình thương tiến vào lễ đường.

Khoảnh khắc dễ thương của Ngân trong ngày cưới thu hút 3,2 triệu lượt xem trên TikTok.

Nguồn: Gia đình Ngân Luân

Sau rất nhiều sóng gió với nỗi mặc cảm về ngoại hình, cô gái ngồi xe lăn đã tìm thấy hạnh phúc đích thực bên chàng trai trao cho cô cả tấm chân tình.

Ngân chào đời sau 24 tuần nằm trong bụng mẹ, phải ở lồng kính 2 tháng mới được về với gia đình. Việc sinh non khiến thể trạng của Ngân yếu ớt, từ nhỏ đã phải ngồi xe lăn, nhiều hoạt động thường ngày phải nhờ người thân hỗ trợ.

Dẫu vậy, khi ý thức được tình trạng của bản thân, Ngân luôn nỗ lực để có một cuộc sống bình thường, có thể tự túc sinh hoạt cá nhân và có một công việc ổn định nuôi sống mình. Cô tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin với tấm bằng giỏi sau chuỗi ngày cần mẫn ngồi xe lăn điện đến giảng đường.

Ngân tự tin trong công việc, cuộc sống nhưng trong tình yêu, cô vẫn có chút mặc cảm. Với Ngân, một tổ ấm nhỏ bên người đàn ông yêu thương mình thật lòng từng là giấc mơ xa vời.

Cặp đôi vượt qua mọi rào cản để đến với nhau

Cho đến khi gặp Thành Luân (SN 1990, quê Đắk Lắk) - chàng trai hơn Ngân 9 tuổi, chút mặc cảm ấy được xua tan và giấc mơ về tổ ấm nhỏ đã thật gần.

Ngân và Luân quen biết nhau qua mạng xã hội vào đầu năm 2020. Trong nửa năm quen biết, Luân không hề biết về thể trạng thật của Ngân.

“Khi đó, tôi chỉ thấy giọng nói của Ngân rất ngọt ngào. Gương mặt cô ấy qua ảnh cũng dễ thương”, Luân kể.

Ngân giãi bày: “Tôi nói chuyện với anh Luân chỉ để có thêm một người bạn chứ không dám nghĩ đến chuyện xa hơn. Bởi vậy, tôi không cho anh ấy biết nhiều về bản thân mình”.

Khi tình cảm đôi bên dần nảy nở, Ngân mới gửi cho Luân hình ảnh chiếc xe lăn và tiết lộ về cơ thể yếu ớt của mình. Sau phút ngạc nhiên, Luân thầm nghĩ: “Quen biết nhau là duyên, một khi đã cảm mến nhau thì chuyện gì cũng chấp nhận”.

Sau gần 1 năm quen biết, cặp đôi hẹn gặp nhau ngoài đời. Ngân nhớ mãi, hôm ấy Luân đến trước ngồi đợi cô ở góc quán cà phê. Khi cô ngồi xe lăn tiến đến, Luân nhìn từ trên xuống dưới khiến trái tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Giây phút ấy, tôi ngạc nhiên vì Ngân ngoài đời nhỏ bé hơn trong ảnh. Cô ấy giống như em bé vậy”, Luân kể.

Tình yêu chân thành đưa họ đến gần nhau

Suốt buổi gặp gỡ, Luân cư xử lịch sự và từ tốn. Thế nhưng, Ngân vẫn nghĩ đó là cuộc gặp cuối cùng của họ bởi chẳng ai chấp nhận yêu và cưới một cô gái yếu ớt như cô. Cho đến khi thấy Luân duy trì việc liên lạc, thậm chí còn đến tận nhà tặng đồ ăn, Ngân mới biết mình đã lầm.

“Tôi xác định đây sẽ là hành trình dài. Hai đứa đã cảm mến nhau thì không nên để bất kỳ điều gì là rào cản”, Luân thổ lộ.

Đám cưới nhiều nước mắt

Càng gần gũi, Luân càng yêu mến tính cách của cô gái kém 9 tuổi. Ngân dù yếu ớt về thể chất nhưng rất bản lĩnh và kiên định. Cô luôn nỗ lực để tự lập, không trở thành gánh nặng của bất kỳ ai.

Ngân đã có một hôn lễ trọn vẹn và đáng nhớ

Cặp đôi lặng lẽ bên nhau và trở thành động lực của nhau. Khi xác nhận người kia là người mình muốn gắn bó cả đời, họ công khai chuyện tình cảm với gia đình.

Bố mẹ Ngân lúc đầu có chút ngần ngại. Mẹ Ngân nói với Luân: “Ngân từ khi sinh ra đã thiệt thòi. Cô chú vốn không muốn gả con đi, chỉ muốn con ở gần ba mẹ để có người quan tâm, chăm sóc...”.

Luân quả quyết ngắt lời: “Chúng con đã yêu thương nhau, chỉ mong cô chú cho chúng con một cái kết trọn vẹn”.

Lời nói chân thành của Luân khiến bố mẹ Ngân cảm động. Ngày tháng sau đó, nhìn thấy sự chân thành và nhiệt tình của Luân, họ càng tin tưởng vào lựa chọn của con gái. Và họ đã chúc phúc cho cặp đôi.

Khoảnh khắc chú rể đẩy xe lăn, đưa cô dâu vào lễ đường

Bố mẹ Luân khi biết chuyện đã hết lời khuyên nhủ anh suy nghĩ kỹ về mối hôn sự này. Họ không chỉ sợ con trai vất vả mà còn sợ anh quyết định vội vàng làm Ngân khổ.

“Tuy nhiên, tôi rất lì. Bố mẹ biết rõ tôi là người đã muốn thì sẽ làm bằng được nên ủng hộ quyết định của tôi”, Luân kể.

Tháng 6/2025, gia đình Luân từ Đắk Lắk vào TPHCM dạm ngõ. Đó là lần đầu tiên Ngân được gặp bố mẹ chồng tương lai.

“Nghe tin ba mẹ anh đến hỏi cưới, tôi sợ lắm. Tôi không biết phải đối mặt với họ thế nào. Thế nhưng, ba mẹ anh rất hiền, đối xử với tôi chân tình. Nhờ có ba mẹ, tôi tự tin hơn nhiều”, Ngân chia sẻ.

Tháng 11/2025, cặp đôi tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà. Đám cưới được tổ chức linh đình ở cả TPHCM và Đắk Lắk. Vợ chồng Ngân có những khoảnh khắc hạnh phúc chẳng thể quên bên người thân, bạn bè.

Cặp đôi nhận được sự chúc phúc của hai bên gia đình

Trong lễ vu quy, Ngân khoác trên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc được người thương đẩy vào lễ đường.

“Khi chúng tôi tiến vào, cả hôn trường đứng dậy chào đón. Khoảnh khắc ấy, tôi không bao giờ quên”.

Khi cặp đôi gửi lời cảm ơn đến gia đình hai bên, bà ngoại, bố mẹ, dì và cậu ruột của Ngân khóc như mưa. Phía dưới sân khấu, quan khách cũng sụt sùi lau nước mắt.

“Tôi biết, mọi người đều mừng cho tôi vì đã tìm được người yêu thương, che chở. Bản thân tôi cũng thấy mình có phước”, Ngân xúc động nói.

Ngân hạnh phúc khi tìm được người phù hợp

Luân từng nghe nhiều người nói rằng, tình yêu anh dành cho Ngân thật lớn lao nhưng với anh, tình cảm ấy bình dị như bao người khác. Ở bên cô gái đặc biệt này, anh cũng cảm nhận niềm hạnh phúc bình yên mà mình tìm kiếm bấy lâu.

“Tôi cho rằng, đàn ông một khi đã xác định yêu thương ai thì cho dù họ thế nào vẫn sẽ yêu thương họ”, Luân chia sẻ.

Ảnh: NVCC