Tình yêu vượt mọi rào cản

Đoạn video cô dâu xinh đẹp ngồi xe lăn tiến vào lễ đường trong tiếng hát du dương của bạn đời thu hút 2,4 triệu lượt xem và hơn 70.000 lượt “thả tim” trên TikTok. Khoảnh khắc cô dâu khóc nức nở trong vòng tay ấm áp của người thương gây xúc động.

Khoảnh khắc cô dâu ngồi xe lăn vào lễ đường, rơi nước mắt trong vòng tay của bạn đời

“Dù khỏe mạnh hay ốm yếu, dù lành lặn hay khuyết tật... ai cũng xứng đáng được hạnh phúc”, “Cảm động trước tình yêu của hai bạn, chỉ xem qua video cũng đủ rơi nước mắt”... là những bình luận của cộng đồng mạng.

Cô dâu là Bùi Ngọc Hơn (SN 1997), bạn đời của cô là Võ Thị Thương Thương (SN 1995, cùng sống tại Đồng Nai). Đằng sau đám cưới ngọt ngào ấy là mối tình sâu đậm, vượt lên mọi rào cản và định kiến xã hội.

Thương chia sẻ với PV VietNamNet, cô nhận ra bản thân mình từ năm lớp 8 khi thấy có cảm xúc đặc biệt với bạn cùng giới. Thương không chính thức công khai với gia đình mà can đảm thay đổi, sống thật với chính mình.

Cặp đôi từng học chung trường

Về phần mình, Ngọc Hơn cho biết, sau một cơn sốt nặng vào năm 3 tuổi, cô bị liệt cả hai chân. Lớn lên cùng chiếc xe lăn, Hơn gặp nhiều khó khăn trong vận động nhưng đổi lại, cô được người thân, bạn bè giúp đỡ rất nhiều.

Cũng như Thương, Hơn sớm nhận ra giới tính thật của mình. Cô bị thu hút với những cô gái tóc tém và khi trưởng thành, cô nhận ra đó là tình yêu.

Thương và Hơn từng học chung trường cấp 2, hơn kém nhau 2 khóa. Hình ảnh Hơn ngồi xe lăn, nở nụ cười tỏa nắng giữa sân trường từng để lại ấn tượng mạnh cho Thương. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở cái nhìn đầu tiên ấy.

Mười năm sau, họ tình cờ gặp lại. Thương lúc này đã để tóc ngắn, mặc đồ nam, phong cách nam tính, còn Hơn trở thành cô gái xinh đẹp với gương mặt rạng rỡ. Giống như hai cực nam châm trái dấu, họ lập tức bị cuốn hút và hiểu rằng mình sinh ra là để dành cho nhau.

“Tôi không bận tâm việc cô ấy phải ngồi xe lăn. Tôi chỉ biết, chúng tôi chắc chắn sẽ gắn bó với nhau cả đời”, Thương kể.

Hơn bán cà phê ở Đồng Nai, còn Thương dạy học ở TPHCM, đôi bên cách nhau 70km. Vì muốn ở gần bạn gái, Thương không quản ngại nắng mưa đi về mỗi ngày. Sau 2 năm kiên trì theo đuổi tình yêu, họ quyết định làm đám cưới.

“Hơn từng nói với tôi ‘Em đã nghĩ cả đời này sẽ không có ai chấp nhận cưới em. Nhìn em thế này, ai mà thông cảm cho được’. Tôi vỗ về cô ấy ‘Giờ có anh đây rồi! Em yên tâm nhé’. Và thế là chúng tôi làm đám cưới”, Thương chia sẻ.

Người thân nghẹn ngào

Lần đầu tiên Thương công khai giới tính thật với gia đình cũng là lần cô xin phép làm đám cưới. Trước đó, cặp đôi thống nhất gửi cho gia đình một đoạn tin nhắn thổ lộ lòng mình, sau đó về ra mắt.

Cô dâu rơi nước mắt trong hôn lễ

“Buổi gặp gỡ ấy có cả hai bên gia đình. Nghe chuyện của chúng tôi, mọi người đều rơi nước mắt. Nhìn thấy chúng tôi cố gắng mỗi ngày để có cuộc sống tốt và thấy hai đứa thật lòng yêu thương nhau, ba mẹ đã chấp thuận.

Chúng tôi thống nhất tự lo cho đám cưới của mình, về phía gia đình, hai đứa chỉ mong nhận được lời chúc phúc”, Thương chia sẻ.

Ngày 27/7/2025, đám cưới được tổ chức tại quê nhà của Ngọc Hơn. Phía gia đình Thương có bố mẹ, anh chị em đến dự.

Cô dâu khóc nức nở trước lá thư của chị gái

Hôn lễ được tổ chức chu toàn với đầy đủ nghi thức truyền thống. Hơn xinh đẹp trong bộ váy cưới, ngồi trên xe lăn tiến vào lễ đường. Thương chào đón cô dâu của đời mình bằng tiếng hát du dương, ngọt ngào thay cho lời hứa sẽ gắn bó bên nhau suốt đời.

“Chúng tôi đã khóc rất nhiều trong hôn lễ, người thân và bạn bè cũng không kìm được nước mắt. Tôi nghe nhiều người nói rằng, họ chưa từng dự đám cưới nào mà khóc nhiều đến vậy.

Tôi đón bạn đời của mình với một bài hát tình cảm, cũng là những lời tôi muốn nói ‘Dù đau ốm, nghèo khó, sóng gió, tổn thương thì anh vẫn luôn ở đây. Mình già đi cùng nhau, có nhau’”, Thương tâm sự.

Cặp đôi có một hôn lễ trọn vẹn

Trên lễ đường, bố của Thương nghẹn ngào: “Con chúng tôi hạnh phúc là chúng tôi hạnh phúc”. Cũng trong lễ cưới, Ngọc Hơn không kìm được nước mắt khi MC cất giọng đọc bức thư chan chứa tình cảm của người chị gái thứ ba:

“Gửi em gái nhỏ của Tư! Ngày em chào đời, em vốn dĩ lành lặn, nhưng khi vừa tròn 3 tuổi, ông trời đã lấy đi đôi chân của em. Em từng học rất giỏi, nhưng vì bệnh tật mà phải từ bỏ giấc mơ trở thành luật sư.

Năm tháng trôi qua, tưởng chừng em không thể chọn được ai để kết hôn Vậy mà hôm nay, ông trời đã mang đến cho em một người bạn đồng hành, yêu thương và chăm sóc em. Tình yêu ấy ngày một lớn dần, để hôm nay, hai em đã nên duyên vợ chồng. Tư mong em mãi hạnh phúc như bây giờ. Hãy yên tâm, từ nay bạn đời của em sẽ thay mẹ chăm sóc em suốt quãng đời còn lại...”.

Sự yêu thương và thấu hiểu của gia đình đã cho cặp đôi một hôn lễ trọn vẹn. Cho đến giờ, Thương vẫn biết ơn về điều đó.

Ảnh và video: NVCC